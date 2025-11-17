“ตึกแดง” ไม่นิ่งนอนใจ ออกแถลง “ขอโทษ” ปมแม่ค้าด่าลูกค้าแล้ว

จากเหตุการณ์ผู้ค้าในตึกแดง วินเทจ ได้ด่าลูกค้าที่เข้ามาเลือกดูสินค้าว่า ”ไม่ฉลาด-ไม่มีเงินอย่าเดินจับ” ก่อนโดนลูกค้าโต้กลับเดือด จนเป็นประเด็นร้อนในโซเชียล จนสุดท้ายทางผู้ค้าอ้างว่า “ล้อเล่น” ซึ่งล่าสุดทาง “ตึกแดงวินเทจ” ไม่เพิกเฉยกับพฤติกรรมดังกล่าว ได้ออกแถลงขอโทษกับเหตุการณ์นี้ พร้อมยืนยันจะจัดการอย่างเหมาะสมและจริงจัง
เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง โดยผู้โพสต์เผยว่า
ได้พาครอบครัวไปเดินเที่ยวที่ตึกแดง และได้แวะดูสินค้าในร้านค้าแห่งหนึ่ง เมื่อหยิบกล่องเหล็กขึ้นมาให้ลูกดู คุณป้า ได้ตะโกนว่า "ไม่รู้ถามได้น่ะจะได้ฉลาด" และเมื่อผู้เล่าตอบกลับว่า "ถ้าอยากรู้เดี๋ยวถามนะคะ" คุณป้าก็พูดต่อว่า "อยากรู้ว่าเป็นอะไรก็ถามสิคะ จะได้ฉลาด นั่นมันกล่องใส่ซูชิ ไม่ซื้ออย่าจับ มีป้ายห้ามจับติดอยู่ ไม่เห็นเหรอ"
ผู้เล่าจึงกล่าวขอโทษที่คุณป้าอ้างว่ามีป้ายห้ามจับ แต่ตนเองไม่เห็น พบเห็นเพียงป้ายขอบคุณที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ผู้เล่าจึงเดินหนีออกมา แต่เนื่องจากร้านของคุณป้าอยู่ใกล้กับร้านขายกล้องที่ครอบครัวกำลังดูอยู่ คุณป้าจึงเดินไปนินทาผู้เล่ากับร้านค้าบริเวณใกล้เคียง โดยกล่าวหาว่าผู้เล่าหยิบของแล้วไม่ปิด ทั้งที่ผู้เล่าถือของอยู่หลายอย่าง
เมื่อผู้เล่าได้ยินการนินทา จึงเดินกลับไปโต้ตอบตามที่ปรากฏในคลิป โดยผู้เล่าระบุว่า คุณป้าได้พูดด้วยว่า "ไม่มีเงินอย่ามาเดินจับเล่นด้วย" และเมื่อคุณป้าเห็นผู้เล่าโต้กลับอย่างจริงจัง จึงเปลี่ยนท่าทีเป็นกล่าวว่า แค่ล้อเล่น และขอโทษที่เสียงดัง ผู้เล่าสรุปว่า การที่คุณป้าด่าลูกค้าว่าโง่-ไม่ฉลาด แล้วอ้างว่าล้อเล่นนั้น เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และการที่ตนเองโต้กลับอย่างเสียงดังก็เป็น "แค่การล้อเล่น" เช่นกัน
ทั้งนี้ คลิปวิดีโอดังกล่าวมียอดวิวแล้วกว่า 5 ล้านครั้ง พร้อมกับคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก พร้อมกับมีการแชร์ประสบการณ์ของตนเองว่าเคยเจอป้ารายนี้ มีพฤติกรรมเช่นนี้เหมือนกัน
ซึ่งล่าสุดเฟซบุ๊กเพจ “ตึกแดงวินเทจ” ได้ออกแถลงขอโทษกับเหตุการณ์นี้ พร้อมยืนยันจะจัดการอย่างเหมาะสมและจริงจัง โดยระบุว่า
ประกาศจากตึกแดง วินเทจ
Official Statement from Tuek Daeng Wintage
ตึกแดง วินเทจ ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับผู้ค้า ซึ่งเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ และสร้างความไม่สบายใจให้กับหลายท่าน
เราขอยืนยันว่าตึกแดง วินเทจ ไม่ยอมรับพฤติกรรมใด ๆ ที่ละเมิดความปลอดภัย ความเคารพ หรือสิทธิของลูกค้า และเราจะดำเนินการตามกระบวนการที่เหมาะสมต่อไปอย่างจริงจัง
ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและข้อกังวลที่แจ้งให้เราทราบ
เรามุ่งมั่นทำให้ตึกแดงเป็นพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกมั่นใจและไว้วางใจได้เสมอ
ขออภัยอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ และขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้การสนับสนุนตึกแดง วินเทจ
ตึกแดง วินเทจ / Tuek Daeng Wintage
