ทีมเรือใบวายุนำคณะนักกีฬาเข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระพันปีหลวง ยกย่องทรงเป็นแบบอย่างด้านการพัฒนา

คณะนักกีฬาเรือใบ “ทีมวายุ” พร้อมนักกีฬา SSL ซีเกมส์ เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ พร้อมยกย่องพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างด้านการพัฒนากีฬา และการอนุรักษ์ผ้าไทย
วันนี้ (17 พ.ย.) สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 08.00-21.00 น. โดยตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าเฝ้าฯ และคณะบุคคลเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เบื้องหน้าพระโกศตลอดทั้งวัน เช่น ทีมเรือใบวายุ และทีมเรือใบ SSL ซีเกมส์ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะครูและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เทศบาลจังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น
นางชนัญญา พิริยานสรณ์ อายุ 47 ปี ผู้จัดการทีมเรือใบ เปิดเผยว่า ทีมเรือใบวายุ และคณะนักกีฬาเรือใบ SSL ซีเกมส์ถวายพวงมาลาและเข้ากราบสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อประเทศไทยในทุกด้าน มีพระวิสัยทัศน์ด้านกีฬา รวมถึงทรงส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาด้านผ้าไทย ทรงสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ตั้งแต่แรก ปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีสืบสาน รักษา ต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ด้านผ้าไทยให้ออกไปสู่สายตาชาวโลก
นางชนัญญากล่าวว่า ทีมเรือใบวายุได้มากราบถวายบังคมพระบรมศพ รู้สึกถึงความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนที่มาเข้ากราบแต่งกายไว้ทุกข์อย่างพร้อมเพรียง ทุกคนมาด้วยความรักที่มีต่อพระองค์ท่านจริงๆ ทีมเรือใบวายุรู้สึกเสียใจอย่างที่สุดเมื่อพระองค์สวรรคต ตั้งใจมาร่วมแสดงความอาลัย ทีมเรือใบทั้งสองคณะนี้เป็นทีมที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงร่วมเป็นนักกีฬาด้วย
“ทีมนักกีฬาเรือใบเกินครึ่ง แม้หน้าตาเป็นต่างประเทศ แต่เกิดในเมืองไทย สัญชาติไทย ทุกคนดีใจและภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินไทยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรี ต่างมีความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ดังนั้น การที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงร่วมทีมถือเป็นเกียรติอย่างสูงสุด พวกเราจะพยายามเต็มที่เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ทำให้ทุกคนในโลกรู้ว่าการเล่นกีฬาเรือใบที่เป็นกีฬาที่รักของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เราจะสืบสานต่อด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่เพื่อทำผลงานให้ดี ทำให้วงการเรือใบเป็นที่รู้จัก สร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาเรือใบเยาวชน และจะร่วมเฟ้นหานักกีฬาเรือใบมาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไป ทีมเรือใบมีกำหนดร่วมแข่งขันซีเกมส์ในวันที่ 15-18 ธันวาคม นี้ โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงรทร่วมการแข่งขันด้วยอีกครั้ง” ผู้จัดการทีมเรือใบกล่าว