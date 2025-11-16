“สนธิ” เล่าเบื้องหลังหนุน “หมอนทองวิทยา” 1 ล้าน ก่อนรู้ว่าโด่งดังจากบอล 7 สี

“สนธิ” ย้อนสาเหตุหนุน “หมอนทองวิทยา” หลังทีมงานที่เป็นพ่อเด็ก เล่าให้ฟังถึงความยากลำบาก จึงขอให้มูลนิธิไชย้ง ลิ้มทองกุล ช่วยเหลือในวงเงิน 1 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ของทีมฟุตบอลโรงเรียน เผยต้องการสนับสนุนแบบยั่งยืน เหมือนที่ได้ช่วย “น้องพลอยเพชร ด้วงเขียว” นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติ
ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ ได้เปิดเผยถึงการให้การสนับสนุนโรงเรียนหมอนทองวิทยา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า เริ่มต้นจากการที่ทีมงานชื่อ นายบอล ซึ่งเป็นคนมุสลิม มีลูกชายชื่อ อิคลาส อายุ 12 ปี อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นนักฟุตบอลเยาวชนในทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยา แจ้งให้ทราบถึงความยากลำบากของโรงเรียน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นลูกหลานคนหาเช้ากินค่ำ ในการพานักเรียนไปแข่งขันฟุตบอล ผู้ปกครองต้องช่วยกันออกเงิน 300-500 บาท เพื่อส่งลูกหลานไปแข่ง ใช้รถสองแถวเก่าๆ ที่โค้ช คือนายสกล เกลี้ยงประเสริฐ ขับพาไปเอง อีกทั้งเมื่อต้องเดินทางแข่งต่างจังหวัดก็มักต้องอาศัยนอนวัด หรือใต้ถุนอัฒจันทร์เนื่องจากไม่มีงบประมาณค่าโรงแรม
“เด็กโรงเรียนนี้มีประมาณ 500 คน แต่มีเด็กที่เข้าเป็นนักฟุตบอลเยาวชนที่มากินอยู่ที่โรงเรียนเลยประมาณ 100 คน ผมฟังแล้วสงสารเด็ก ผมก็เลยให้นายบอล ลูกน้องผม โทรศัพท์ต่อสายไปหาอาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนหมอนทองวิทยา ในเช้าวันนั้นเลย
ผมบอก เฮ้ย บอล โทร.ไปหน่อย บอกว่าเอาอย่างนี้สิ ผมจะคุยกับมูลนิธิของคุณแม่ผม ไชย้ง ลิ้มทองกุล ซึ่งเป็นคนละมูลนิธิกับ "ยามเฝ้าแผ่นดิน" นะครับ ยามเฝ้าแผ่นดิน ต้องคุยกับอาจารย์ปานเทพ แต่มูลนิธิไชย้ง ลิ้มทองกุล เป็นมูลนิธิที่ช่วยเรื่องการศึกษา ช่วยเหลือประชาชน ผู้คนต่างๆ ในเรื่องราวต่างๆ” นายสนธิกล่าว
นายสนธิกล่าวต่อว่า การสนับสนุนโรงเรียนหมอนทองวิทยาเป็นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามแข่ง การเดินทาง ลูกฟุตบอล เสื้อผ้า รองเท้า เพื่อที่อาจารย์สกลจะได้ทุ่มเทการฝึกสอนทีมฟุตบอลของโรงเรียนอย่างเต็มที่ ไม่ต้องมากังวลเรื่องค่าใช้จ่าย จึงพูดกับมูลนิธิไชย้ง ลิ้มทองกุลเอาไว้ว่าขอ 1 ล้านบาท ตั้งเป็นตัวเลขกลมๆ แล้วอาจารย์สกลต้องการจะใช้จ่ายอะไรในการที่จะนำพาทีมเดินทางไปแข่งขันหรือฝึกซ้อม โดยที่อุปกรณ์ เครื่องมือพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อทีม หรือรองเท้ากีฬา ลูกบอล ก็สามารถส่งเรื่องมา แล้วก็ให้รายละเอียดมาก็จะจัดสรรเงินภายในวงเงิน 1 ล้านบาท ให้อาจารย์สกลมารับไป
“ที่ผมเสนอไปนี่ผมไม่ได้รับทราบมาก่อนนะว่าโรงเรียนหมอนทองวิทยาจะกลายเป็นกระแสโด่งดังจากรายการแข่งขันฟุตบอล 7 คน จัดโดยช่อง 7 สี เพราะผมคิดว่าการสนับสนุนเด็กพวกนี้ เราต้องสนับสนุนเพื่อให้เขาพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน” นายสนธิกล่าว
นายสนธิย้ำว่า การสนับสนุนครั้งนี้ไม่ใช่เงินอัดฉีดตามกระแส แต่เป็นความตั้งใจสร้างความยั่งยืน เช่นเดียวกับที่มูลนิธิฯ เคยสนับสนุนน้องพลอยเพชร ด้วงเขียว เด็กหญิงในครอบครัวรับจ้างทาสีเรือที่จังหวัดสงขลา น้องพลอยเพชรก็เป็นโรคสมาธิสั้น หมอแนะนำให้แก้ไขด้วยการเล่นเทนนิส แต่ในช่วงโควิดพ่อแม่มีปัญหาไม่มีงานให้ทำ จึงขอความช่วยเหลือมา ทางมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2564 ทั้งค่าเรียน ค่ากินอยู่ ย้ายครอบครัวพ่อแม่มาอยู่ที่กรุงเทพฯ จนปัจจุบันน้องพลอยเพชรได้เป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไปแล้ว