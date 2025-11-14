โฆษกจีนส่งสารถึงไทย-กัมพูชา ขอให้ “ยับยั้งชั่งใจ”เร่งปรึกษาหารืออย่างเป็นมิตร

นายหลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นไทย-กัมพูชา ส่งสาร ขอให้ 'ยับยั้งชั่งใจ' และใช้กลไกทวิภาคีหาทางออก"
วันนี้ (14 พ.ย.) เพจ “Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย“ โพสต์รายงานว่า นายหลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นไทย–กัมพูชาว่า ในฐานะที่เป็นมิตรและประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกัมพูชา
จีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไทยและกัมพูชาจะยับยั้งชั่งใจ เดินหน้าเข้าหากัน ยึดมั่นในการปรึกษาหารืออย่างเป็นมิตร ใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วที่สุด และหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้น จีนจะยังคงมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยลดความตึงเครียดตามแนวทางของตนเองต่อไป