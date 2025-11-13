อดีตทหารพรานแนะ! ยึดเนิน 350-ตาควาย คือยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องชนะ

อดีตนักรบดำพรานจู่โจม ถอดบทเรียนการสู้รบกับเขมรปี 2554 ชี้จุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทหารไทยต้องยึดคืน คือ "เนิน 350" และ "ปราสาทตาควาย" พร้อมแนะ เสธ. ควรวางแผน “ทิ้งระเบิดนำ” เพื่อทำลายสนามทุ่นระเบิดและตะปูเรือใบ ก่อนเข้าตีเต็มรูปแบบ เพื่อขจัดความเสียเปรียบทางภูมิประเทศ ลดการสูญเสีย และสร้างความปลอดภัยให้ฐานทัพและชาวบ้านในพื้นที่ชายแดน
วันนี้ (13 พ.ย.) “นายกรกต เกตุแก้ว” อดีตนักรบเดนตายหลายสมรภูมิ ร้อย ทพ.จู่โจม 911 ค่ายปักธงชัย และนักเขียนวีรกรรมทหารพราน ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ถอดบทเรียนและเสนอแนวทางการรบเพื่อยึด เนิน 350 คืนจากกองกำลังเขมร ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นในการรบปี 2554 โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยึดพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของทหารไทยและชาวบ้านในพื้นที่ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“เราจำเป็นต้องยึดเนิน 350
ภาพทั้งหมดนี้จากสนามรบจริงที่รบกับเขมรปี2554 ช่วงแรกทหารพราน กรม 26 ค่ายปักธงชัยเสียเปรียบภูมิประเทศ เพราะเขมรยึดเนิน350ไว้เขมรจึงตรวจการณ์เห็นฐานของทหารพรานที่อยู่ต่ำกว่าได้ชัดเมื่อรบกันเขมรยิง ค.82-100 มม.ลงฐานเราได้แม่นยำ
นี่คือสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องยึดเนิน350คืนมาให้ได้เพราะเป็นเนินสูงข่มสำคัญทางทหาร ปี54เราพบว่าหน้าเนิน350ที่เราจะบุกเข้าไป เขมรได้ดักระเบิด/โรยตะปูเรือใบ-ไว้เยอะมาก บนเนิน350เขมรตั้งป้อมปืนกล วางแนวยิงไว้ต้อนรับเราแต่เรารู้ทันจึงไม่สูญเสียกำลังรบ
ถ้ามีการเข้าตียึดเนิน350อีกต้องระวังกับระเบิด/ตะปูเรือใบและอาจมีหลุมขวากแหลมมาเพิ่ม เสธคนวางแผนควรทิ้งระเบิดเพื่อทำลายสนามทุ่นระเบิดเขมรก่อนจึงค่อยบุกเข้าตีเคลียร์และยึดเนิน350 เป็นการลดการสูญเสียกำลังรบ ผมเชื่อว่าระดับเสธเขารู้วิธีอยู่แล้ว
ถึงจะยากแค่ไหนเราก็ต้องยึดเนิน350ให้ได้ เพราะมันเป็นเนินยุทธศาสตร์สำคัญทางทหารสามารถตรวจการณ์เห็นได้ไกลในฝั่งไทย เห็นหมู่บ้านแถวนั้น เห็นที่ตั้งทหารเรา
สรุปว่าต้องยึดเนิน350ให้ได้ และยึดปราสาทตาควายให้ได้ เราควรทิ้งระเบิดก่อนจึงเข้าตีทั้งสองที่พร้อมกันเหมือนในปี54ที่ทหารพราน กรม 26 เข้าตีที่หมายพร้อมกันทั้งที่เนิน350และปราสาทตาควาย รวมทั้งส่งกำลังเข้ายึดเนินสูงข่มบนเขานั้นไว้หลายจุดเราจึงควบคุมการสู้รบได้
เขมรเสียเปรียบเรา แต่เพราะเราแค่ยึดเนินสูงข่มไว้ไม่ได้รุกไปข้างหน้า เขมรยังอยู่บนเขาที่ต่ำกว่าแต่มองไม่เห็นเพราะเป็นป่าดงดิบรก จึงถูกเขมรรบแบบกองโจรมาค้นหาจุดที่ทหารพรานอยู่แล้วยิง ค.82-100 มม.ถล่มใส่เรา ทำให้เรามีการสูญเสียเพราะไม่กวาดมันให้หมดนั้นเอง
ถ้ามีการรบอีกอีกให้เรารบเต็มรูปแบบกวาดพวกมันให้หมดถีบมันตกเขาไปฝั่งเขมรให้หมดยึดปราสาทตาควาย ยึดเนิน350คืนมา ชาวบ้านแถวนั้นก็จะปลอดภัย ฐานทหารไทยแถวนั้นก็จะปลอดภัยครับ
ภาพทั้งหมดนี้คือฐานทหารพราน กรม 26 ในพื้นที่ใกล้เนิน350 ซึ่งต่ำกว่าเนิน350ที่เขมรยึดอยู่ จึงทำให้ฐานเราถูกเขมรยิง ค.82-100 มม.ทำลายดังในภาพแต่เราสูญเสียน้อยเพราะตอนนั้นไม่มีคนอยู่ในฐานเพราะได้ออกไปตียึดที่หมายเนินสูงที่เขมรยึดอยู่
จงนำบทเรียนจากการรบมาใช้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด เพื่อให้ได้รับชัยชนะ
กรกต เกตุแก้ว อดีตนักรบดำพรานจู่โจมร้อย 911 ค่ายปักธงชัย
(ทหารพราน กรม 26 ที่เข้าตีครั้งนั้น วันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ปราสาทตาควาย/เนิน350 เพียงแต่ปีนี้ไม่ได้เข้าตีแต่ตั้งรับอยู่ใกล้ๆรอคำสั่งเข้าตี)“