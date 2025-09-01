พบอีก! ทหารเขมรลอบวางกับระเบิดแสวงเครื่องใกล้เนิน 350 ปราสาทตาควาย

ทหารกัมพูชาลอบวางกับระเบิดแสวงเครื่องโดยใช้กระสุนปืน ค.ประกอบลวดสะดุดในเขตไทยใกล้เนิน 350 ปราสาทตาควาย ทบ.ชี้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง สร้างความตึงเครียดชายแดน
วันนี้ (1 ก.ย.) กองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 กรณีเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 68 เวลาประมาณ 11.50 น. กองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหารราบที่ 27 ตรวจพบการวางกับระเบิดแสวงเครื่องในลักษณะใช้ลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดประกอบกับการใช้ลวดสะดุดของทหารกัมพูชา ในพื้นที่ทิศตะวันตกของปราสาทตาควาย ห่างจากเนิน 350 ประมาณ 1.7 กิโลเมตร ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ใกล้กับบริเวณแนวการวางลวดหนามป้องกันตนเองในเขตไทย
ทั้งนี้ ยุทธวิธีของทหารกัมพูชาสอดคล้องกับเหตุการณ์เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 68 ที่ฝ่ายไทยตรวจพบทหารกัมพูชาดักซุ่มและตรวจการณ์ฝ่ายไทย บริเวณทิศตะวันตกของเนิน 350 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งต่อมาจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบการวางทุ่นระเบิด PMN-2 รวม 3 ทุ่น พร้อมลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด 2 ลูก และตะปูเรือใบจำนวนมาก คาดว่าลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดดังกล่าวจะถูกเตรียมนำมาใช้ในการวางกับระเบิดแสวงเครื่อง ตามที่ปรากฏ
จากกรณีดังกล่าว พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า การกระทำและหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องการใช้กับระเบิดแสวงเครื่องเป็นอาวุธลอบโจมตีทหารไทยโดยหวังผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตในดินแดนของฝ่ายไทย ซึ่งถือเป็นการกระทำยั่วยุที่ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างกัน การกระทำดังกล่าวยังย้อนแย้งกับท่าทีที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามบิดเบือนต่อประชาคมระหว่างประเทศว่าเป็นผู้รักสันติและยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิง ทั้งที่ข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ ที่พบยืนยันได้ว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลง รวมทั้งอนุสัญญาออตตาวามาโดยตลอด นอกจากนี้ โฆษกกองทัพบกยังได้กล่าวอีกว่า จากการที่ฝ่ายกัมพูชามีการใช้ยุทธวิธีวางทุ่นระเบิดเพื่อลอบทำร้ายฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการผ่านกองทัพภาคที่ 2 กำชับให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท และใช้ชุดทหารช่างเก็บกู้ทุ่นระเบิดเข้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจในทุกครั้ง
ด้านเพจ "ข่าวทหาร" โพสต์ข้อความว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 11.49 น. ร้อย.อวบ.ที่ 1 พัน.ร.27 ได้ตรวจพบการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงครั้งที่ 2 โดยฝ่ายกัมพูชาบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงฐานปฏิบัติการจู๊บอังกุย จากการตรวจสอบพบลูกกระสุนปืนครกที่ยังไม่ระเบิดตกอยู่ห่างจากแนวลวดหนามของฝ่ายเราเพียง 5 เมตร ที่พิกัด UA 22495 87394 ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในข้อที่ 1 และข้อที่ 4 อย่างชัดเจน ทีมเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและยืนยันว่าเป็น "กับดัก" ที่ประกอบขึ้นจากลูกกระสุนปืนครกที่ไม่ระเบิด โดยมีการต่อพ่วงด้วยลวดสะดุด