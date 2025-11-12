แม่ “น้องการ์ตูน” เหยื่อเมาแล้วขับ โพสต์ตัดพ้อ “กฎหมายห่วยแตก ต่อจากนี้ขอใช้กฎแม่นะ”

หลังการจากไปของ “น้องการ์ตูน” เด็กหญิงเหยื่อเมาแล้วขับที่ต่อสู้ชีวิตมานานกว่า 10 ปี ล่าสุดคุณแม่ได้โพสต์ระบายความอัดอั้นผ่านเพจร้านสเต๊ก พูดถึงความล้มเหลวของกฎหมายและความสิ้นหวังต่อกระบวนการยุติธรรม พร้อมประกาศ “ขอใช้กฎแม่” หากไม่อาจพึ่งกฎหมายได้อีกต่อไป
จากกรณีอุบัติเหตุ “เมาแล้วขับ” สะเทือนใจทั้งประเทศเมื่อปี 2557 ที่รถกระบะแต่งซิ่งพุ่งชนร้านสเต๊กในซอยเอกชัย 119 ทำให้ “น้องการ์ตูน” เด็กหญิงวัยเพียง 5 ขวบ ได้รับบาดเจ็บสาหัส สมองเสียหายกว่า 75% ตาบอดทั้งสองข้าง กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงยาวนานกว่า 10 ปี ขณะที่คุณพ่อเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2568 มีรายงานว่าน้องการ์ตูนได้จากไปอย่างสงบ ท่ามกลางความเศร้าโศกของครอบครัวและสังคมที่ยังเรียกร้องความเป็นธรรมและการเยียวยาอย่างเต็มที่จากคู่กรณี
วันนี้ (12 พ.ย.) ล่าสุด “คุณแม่ของน้องการ์ตูน” ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ “ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother’s Grill Steak House” โดยระบุว่า “กฎหมายห่วยแตก ทนายที่จะช่วยก็หาย ต่อจากนี้ขอใช้กฎแม่นะ ถ้าแม่ติดคุก ฝากมาเยี่ยมบ้างก็ขอบคุณ” พร้อมอีโมจิหัวใจสองดวง
ซึ่งสะท้อนถึงความเจ็บปวดและความผิดหวังต่อกระบวนการยุติธรรม หลังต้องต่อสู้คดีและรอการเยียวยามานานหลายปีโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างที่ควร