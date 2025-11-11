สสอท.ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยด้วยนวัตกรรมและ AI 18 พ.ย.นี้ ที่สโมสรทหารบก เปิดเวทีเสวนาใหญ่-มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร-นักศึกษาดีเด่นทั่วประเทศ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ สสอท. เตรียมจัดงานสถาปนาครบรอบ 48 ปี ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพื่อแสดงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง และเปิดมุมมองใหม่ของอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรม สร้างสรรค์คุณค่าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ของไทย” พร้อมมอบรางวัล ต้นแบบนวัตกรรม Quick Win เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 โดยมี รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย นายกสมาคม ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อดีตนายกสมาคม ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ นายกรับเลือก ดร.เสนีย์ สุวรรณดี เลขาธิการ อาจารย์สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล รองเลขาธิการ พร้อมด้วยอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในเครือข่ายสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงาน
ภายในงานนอกจากจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้วยังมีการเสวนาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มอบรางวัล สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบด้านนวัตกรรม ประจำปี 2568 เพื่อเชิดชูสถาบันที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรม Smart Farming เกษตรยุคดิจิทัล เพื่อสะท้อนบทบาทของอุดมศึกษาเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังจัดพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น และนักศึกษารับทุนประจำปี 2568 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร นักศึกษาและบัณฑิตของสถาบันสมาชิกที่มีผลงานดีเด่น และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ
ในปีนี้สมาคมฯ ได้มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2568 จำนวน 31 รางวัล และ รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมฯ จำนวน 9 รางวัล รวมทั้งสิ้น 40 รางวัล โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในแต่ละสาขา ดังนี้ บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ จำนวน 7 รางวัล ระดับดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ นางสาวสุกฤตา ตะการีย์ มหาวิทยาลัยสยาม ระดับดีมาก (Outstanding) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ดร.ศิถา ปัญญาวัชรวงศ์ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ ผศ.พิชญา สุวรรณโน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระดับดี (Good) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ นายอดิศักดิ์ หวานใจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ดร.กนกวรรณ สกุลทรงเดช มหาวิทยาลัยศรีปทุม กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ นางสาวกัณยาวีร์ เพชรสุข มหาวิทยาลัยศรีปทุม และระดับชมเชย (Honorable Mention) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผศ.ดร.สมฤดี ไทพาณิชย์ มหาวิทยาลัยสยาม
นักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 5 รางวัล ระดับดีเด่น (Excellence) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ดร.อรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ผศ.ธนะวัฒน์ รวมสุก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายลุกมาน สือรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระดับชมเชย (Honorable Mention) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ดร.ถกลรัตน์ ทักษิมา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ Asst. Prof. Dr.Dong Yang มหาวิทยาลัยเกริก นักวิจัย จำนวน 7 รางวัล ระดับดีเด่น (Excellence) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผศ.ดร.รติ วงษ์สถาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ผศ.ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.ภัทราภรณ์ สุขขาว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ Dr. Wong Ming Wong มหาวิทยาลัยเกริก ผศ.ดร.นิติบดี ศุขเจริญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผศ.ดร.วงศ์วิศว์ หมื่นเทพ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ ผศ.กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นอกจากนี้ สสอท.ยังมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 6 รางวัล กลุ่มงานด้านสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงาน ระดับดีเด่น (Excellence) ได้แก่ นายจิรวงศ์ โตโสม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นางสาววันลภา เกิดเต็มภูมิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับดี (Good) ได้แก่ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นายอิทธิพร ขำประเสริฐ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นายภาณุวัฒน์ เรืองกุลทรัพย์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับผู้ปฏิบัติการระดับดีเด่น (Excellence) ได้แก่ นายภาณุเดช ประทุมมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และระดับดี (Good) ได้แก่ นางสาวประไพร กรอกรวม มหาวิทยาลัยเซาธ์ฮีสท์บางกอก นางสาวเปรมวดี กระตุฤกษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มงานด้านกิจการนักศึกษา ระดับดีมาก (Outstanding) ได้แก่ นายเมธี วิเชียรสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับดี (Good) ได้แก่ นางสาวรัชนี พงษ์ธานี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม ระดับดี (Good) ได้แก่ ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา มหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมถึงระดับผู้ปฏิบัติการ ระดับดี (Good) ได้แก่ นางสาวอรพรรณ ควงพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมฯ จำนวน 9 รางวัล ได้แก่ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร, อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์, ดร.สุนทรี รัตภาสกร, รศ.ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ, ดร.เสนีย์ สุวรรณดี, ดร.มานิต บุญประเสริฐ, ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์, ดร.จอมขวัญ ผลภาษี และ ผศ.วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
สำหรับรางวัลนักศึกษาดีเด่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 40 รางวัล ครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ประเภทวิชาการดีเด่น จำนวน 11 รางวัล กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นายกวีภพ มณีประวัติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายกัมปนาท สุนทรธรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายศุภกร จัง วิทยาลัยดุสิตธานี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ นายชัยกวี อำทะวงษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นายรติภัทร นภานุรักษ์ มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ นางสาวภัทรพร พูลทั่วญาติ วิทยาลัยดุสิตธานี นางสาวอาทิตยา พรวศิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายพีรวิชญ์ ไชยศร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ นายวัลลภ ทองแดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม นางสาวจารุวรรณ ด้วงหิรัญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายศุภชัย ฤทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น จำนวน 21 รางวัล แบ่งเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 11 รางวัล ผู้ได้รับรางวัลกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ Miss Yan Xie สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายพิสิทธิ์ ทิพยเสม มหาวิทยาลัยศรีปทุม นางสาวสุมารินทร์ เรืองโรจน์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ นางสาวนพรัตน์ เนียมสุคนธ์สกุล มหาวิทยาลัยคริสเตียน นายศิวนารถ หงษ์ประยูร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ร้อยเอกกฤษฎา ลีเลียง มหาวิทยาลัยรังสิต Mr. Nyan Lin Naing สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นางสาวยโสธรา แสนเขื่อน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ นายสิทธิราชย์ หลีล้วน สถาบันสารสาสน์เทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ นายอภิศักดิ์ ยีเกษม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นายชวัลวิทย์ บูรณวนิช มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ส่วนในระดับปริญญาเอก จำนวน 10 รางวัล ผู้ได้รับรางวัลกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ดร.สุรพันธ์ สันติยานนท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.ธนกฤษ จันทร์แสง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ดร.ศจีรัตน์ โกศล มหาวิทยาลัยคริสเตียน กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ดร.รัฐพงษ์ ลาภเย็น มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.พงศกร ลิ่มนา มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.กษิภัท ภัทรบวรวุฒิ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ นพ.ชัยณัฐ สุรพิชญ์พงษ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Dr.Kaiyu Yang มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Dr. Wu Jiang-Hua มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.สายฝน พุดประกอบ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นอกจากนี้ สสอท.ยังมีมอบรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทกิจกรรมดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ประเภทบุคคล ได้แก่ นายจิรายุทธ์ เชื้อดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นายณัฏฐกิตติ์ ทุ่ยอ้น มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวณภัทร วัฒน์แย้ม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเภททีม ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมถึงนักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ประเภทบุคคล ได้แก่ นายวัฒนพล บุญรักษ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นางสาวศศิชา เพชราภรณ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นางสาวเพชรรัตน์ ปัญญาวาทิตาทร วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประเภททีม ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมกันนี้ ยังได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาคณะบัญชีเพื่อรับทุน"กองทุนเต็ม - ยรรยง วรากรวรวุฒิ" ปี 2568 ได้แก่ นายพสธร ช้างน้อย มหาวิทยาลัยรังสิต และคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา เพื่อรับทุน "สุธี บูรณธนิต" ปีพุทธศักราช 2568 ได้แก่ นายธนัช เตชะรัตนวิบูลย์ มหาวิทยาลัยสยาม