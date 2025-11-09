สื่อลาวสนใจ "พายัก สีพะนม" ทีม อบจ.ชัยนาท ถูกเรียกกลับมารับใช้ชาติ กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33

ไม่ใช่แค่ประเทศไทย สื่อมวลชนประเทศลาวยังให้ความสนใจ กัปตันบิ๊ก พะยัก สีพะนม นักเตะรางวัล MVP ทีมโรงเรียน อบจ.ชัยนาท แชมป์กีฬา 7 สี ปี 2025 ถูกเรียกมาช่วยทีมชาติลาว ลุยซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยในเดือน ธ.ค.นี้
วันนี้ (9 พ.ย.) จากกรณีการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการแชมป์กีฬา 7 สี นัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยา กับทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ปรากฏว่าชัยนาทคว้าแชมป์ไปครอง และหนึ่งในนักเตะที่ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) คือ นายพะยัก สีพะนม หรือกัปตันบิ๊ก กัปตันทีมสัญชาติลาว สวมเสื้อหมายเลข 10 เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุก ซึ่งเกิดที่แขวงคำม่วน ประเทศลาว (ติดกับจังหวัดนครพนม ประเทศไทย) ก่อนย้ายมาใช้ชีวิตที่จังหวัดจันทบุรี และเข้ามาอยู่กับโรงเรียน อบจ.ชัยนาท ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 6 ปี
เฟซบุ๊ก "ข่าวกีฬา Lao National TV" ของฝ่ายข่าวกีฬา โทละพาบแห่งซาดลาว หรือสถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว โพสต์ข้อความภาษาลาว ระบุว่า "พะยัก สีพะนม” นักเตะบาน (ฟุตบอล) คนลาว ที่ไปสร้างชื่อเสียงอยู่ประเทศไทย กราบก้มพ่อแม่แสดงความกตัญญู รู้บุญคุณ ก่อนจะมาถึงจุดนี้ ก็ย่อมได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้กำเนิด และครูอาจารย์
อนาคตของพะยักยังยาวไกล ในวัยเพียง 17 ปี พะยักในนามกัปตัน (หัวหน้าทีม) โรงเรียน อบจ.ชัยนาท ช่วยต้นสังกัดเอาชนะโรงเรียนหมอนทองวิทยา 2-1 คว้าแชมป์เตะบาน (ฟุตบอล) นักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี HD 2025 และได้รางวัล MVP นักเตะดีเด่น
รายการนี้ เฉพาะปี 2025 ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการบานเตะ (ฟุตบอล) นักเรียนไทย มีผู้คนให้ความสนใจอย่างมากมาย โดยเฉพาะรอบชิงชนะเลิศ มีผู้ชมล้นสนาม
จากผลงานที่โดดเด่น พะยัก สีพนม ถูกเรียกมาช่วยทีมชาติลาว ลุยซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2025 ก่อนหน้านี้เคยมาช่วยทีม U19 ในปีผ่านมา"
ด้านเฟซบุ๊ก InsideLaos โพสต์ข้อความระบุว่า "ชื่นชมและยินดีด้วย พะยัก สีพะนม นักเตะคนลาวที่ไปเกิดอยู่ไทย ช่วยโรงเรียน อบจ.ชัยนาท ชนะโรงเรียนหมอนทองวิทยา 2-1 คว้าแชมป์เตะบาน (ฟุตบอล) นักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี HD 2025 ไปครอง และได้รางวัล MVP นักเตะดีเด่น
นอกจากนี้ยังมีข่าวว่า พะยัก สีพะนม ถูกเรียกมาช่วยทีมชาติลาว ลุยศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2025 นี้"
ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2567 โทละพาบแห่งซาดลาว เคยสัมภาษณ์นายพะยัก สีพะนม เขากล่าวว่า อยู่บ้านยางคำ แขวงคำม่วน แล้วย้ายไปทำงานอยู่ที่ประเทศไทย อยู่จังหวัดจันทบุรี ขายก๋วยเตี๋ยว ตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท