“บิ๊กใหญ่” เยี่ยมปราสาทตาเมือนธม ตอกย้ำไทยคุมเบ็ดเสร็จ กำชับกำลังพลพร้อมทุกสถานการณ์

ผู้ช่วย ผบ.ทบ.เยือนปราสาทตาเมือนธม เยี่ยมกำลังพลหน้าแนว ตอกย้ำทหารไทยคุมตัวปราสาท ผบ.กกล.สุรนารี รายงานสถานการณ์ เน้นย้ำทหารทุกนายไม่ประมาท หมั่นฝึกซ้อมทบทวนการปฏิบัติให้พร้อมต่อทุกสถานการณ์
วันที่ 7 พ.ย.2568 พล.อ.อมฤต บุญสุยา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล โดยได้เดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการจุดตรวจสามแยก หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งดูแลพื้นที่ครอบคลุมบริเวณปราสาทตาควาย เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพล โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลัง
พล.อ.อมฤต ได้กล่าวมอบโอวาทให้แก่กำลังพล พร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลแทนคนไทยทั้งประเทศ ในการทุ่มเท เสียสละ ปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิต เน้นย้ำให้ทหารทุกนายไม่ประมาท หมั่นฝึกซ้อมทบทวนการปฏิบัติอยู่เสมอเพื่อให้พร้อมต่อทุกสถานการณ์ โดยมี พล.ต.สมภพ ภาระเวช ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ต้อนรับ และรายงาน