กูรูหนังวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ “หมอนทองวิทยา” ชี้คือหนังแนว Heartwarming สะท้อนความงดงามของโลกใบนี้ (ชมคลิป)

นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดัง “นันทขว้าง สิรสุนทร” ออกมาเปิดมุมมองปรากฏการณ์ “หมอนทองวิทยา” ทีมฟุตบอลมัธยมที่คนทั้งประเทศเอาใจช่วย เปรียบเหมือนหนังแนวอบอุ่นหัวใจ (Heartwarming Movies) ที่เต็มไปด้วยความหวัง ความผูกพัน และพลังของครอบครัวเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนโลกมืดมนให้มีแสง
วันนี้ (7 พ.ย.) ผู้ใช้ TikTok "นันทขว้าง สิรสุนทร" หรือ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชาวไทย ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น โดยระบุว่า ถ้าค่อยๆ นั่งมองปรากฏการณ์หมอนทองวิทยาเราจะเข้าใจได้ว่าคนในสังคมไทย คนในประเทศไทย ถึงเอาใจช่วย เพราะมันคือความสวยงามของโลกใบนี้ ถ้าเป็นหนังสักเรื่อง หมอนทองวิทยาคือหนังที่เรียกว่า Heartwarming movies มันคืออะไร
มันมี 3 ข้อ
1.อย่างแรกคือพวกมวยรอง ไม่ได้อยู่ในกระแสสังคม หมอนทองวิทยา นี่ใช่เลยมาจากต่างจังหวัดไม่มีใครสนใจ และค่อยๆ ล้ม ทีมดังๆ เข้ามาเรื่อยๆ การเป็นคนนอกกระแสสังคม เป็นสิ่งที่อ่อนไหวได้ง่าย เป็นสิ่งที่คนอยากเอาใจช่วย
2.หมอนทองวิทยา คือหนังแนว Heartwarming movies จะมีความเป็นหนังแนวแฟมมิลี่ไดนามิก (Family Dynamic)” หมายถึงภาพยนตร์ที่เน้น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว คือยังไง อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ เหมือนพ่อแม่ ไม่ใช่แค่โค้ช เด็กนักเรียนไม่ใช่แค่นักเตะแต่มีความเป็นครอบครัวที่เดินทางมาด้วยกัน และความเป็นแฟมมิลี่ไดนามิกมันจะต้องมีอุปสรรค โดยอุปสรรคของทีมหมอนทองวิทยาเป็นรถ และเมื่อเข้ามาเจอทีมที่เป็นต่อทุกทีมเลย แต่ก็ผ่านมาได้ โดยมันมีความเป็นครอบครัวที่มีสายใย ความรักความผูกพัน โดยผู้คนพอได้รับชมได้ดู เกิดความรู้สึกอ่อนไหว ว่ามันคือสิ่งที่อยากให้เกิดกับชีวิตฉัน มีความรักกัน คำว่าครอบครัวในที่นี้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องเป็นคนในครอบครัวจริงๆ อาจจะเป็นเพื่อนข้างบ้านที่เหมือนแม่เรา หรือโค้ชที่เป็นเหมือนพ่อเรา นักเตะที่ไม่ใช่พี่น้องเรา แต่เหมือนสายเลือดของเรา ความรักความผูกพันพวกนี้ คือแฟมมิลี่ไดนามิก
3.อันสุดท้ายสำคัญมาก และผมชอบมากที่สุดมันไม่เกี่ยวกับฟุตบอล คือ Hope in the Dark World ท่ามกลางที่โลกมันฉิบหาย ประเทศชาติย่ำแย่เลวร้าย นักการเมืองเลว ผู้คนคาดหวังกับผู้บริหารประเทศไม่ได้เลย คดีต่างๆ การก่อการร้าย การหย่าร้าง เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทุกอย่างในโลก พอมันดำดิ่งมืดมนสิ้นหวัง ถ้าจะมีสักอย่างที่เป็นเหมือนเทพนิยายเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้น และโดยเฉพาะมาจากสิ่งเล็กๆในสังคม มาจากมวยรอง มาจากแฟมิลี่ ก็นี้ละครับ หมอนทองวิทยา
นี่คือ 3 ข้อ ที่ผมมองว่ามันอธิบาย ปรากฏการณ์หมอนทอง มันทำให้พรุ่งนี้คนทั้งประเทศ ดูช่อง 7 และคนที่มีเวลาว่างจะไปสนามศุภชลาศัยด้วย ไปเพื่อจะไปเป็นหนึ่งในส่วนร่วมของ ปรากฏการณ์ความสวยงาม คือ Hope in the Dark World หมอนทองเหมือนทำให้มันขาวขึ้น ท่ามกลางโลกที่มันมีนักการเมืองเลวๆ ยังมีสิ่งสวยงามซ่อนอยู่ และก็อย่าลืมว่าต่อให้หมอนทองได้แชมป์ ไม่ได้แชมป์ หมอนทองมาถึงเส้นชัยแล้ว ถ้าไม่ได้แชมป์ เขาก็ยังคือเทพนิยายอยู่ดี และถ้าหมอนทองแพ้นัดชิง ฝ่ายตรงข้ามที่มาจากชัยนาทก็เป็นความสวยงามเช่นกัน เพราะ 2 ทีมมาจาก Underdog หรือมวยรองทั้งคู่ ขอเอาใจช่วยครับ”
