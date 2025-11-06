จีนใช้ระบบ "บัตรขาเข้าออนไลน์" แทนบัตรขาเข้าแบบกระดาษ เริ่ม 20 พ.ย.นี้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเปิดระบบกรอกบัตรขาเข้าออนไลน์ ตั้งแต่ 20 พ.ย. แทนการกรอกบัตรขาเข้าแบบกระดาษ สามารถกรอกล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ หรือมินิแอปฯ NIA 12367 ใน WeChat หรือ Alipay หรือถ้าไม่สะดวกสามารถกรอกได้ที่จุดตรวจในสนามบิน
วันนี้ (6 พ.ย.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (National Immigration Administration) หรือ NIA ประกาศเปิดระบบกรอกบัตรขาเข้าออนไลน์ (Arrival Card) ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. เป็นต้นไป ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศจีน สามารถกรอกข้อมูลขาเข้าผ่านเว็บไซต์ทางการของ NIA ที่ https://s.nia.gov.cn/ArrivalCardFillingPC/ หรือ แอป “NIA 12367” หรือมินิโปรแกรม (ค้นหาคำว่า NIA 12367) ในแอปพลิเคชัน WeChat หรือ Alipay ก่อนเดินทางมาถึงประเทศจีน ส่วนผู้ที่ไม่สามารถกรอกล่วงหน้าได้ สามารถสแกน QR Code ณ จุดตรวจในสนามบิน หรือใช้เครื่องบริการอัจฉริยะที่สนามบินแทนการกรอกบัตรขาเข้าแบบกระดาษ
สำหรับชาวต่างชาติ 7 กลุ่ม จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องกรอกบัตรขาเข้าออนไลน์ ได้แก่ 1. ผู้ถือบัตรประจำตัวผู้พำนักถาวรของสาธารณรัฐประชาชนจีน 2. ผู้ถือใบอนุญาตเดินทางเข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่ สำหรับผู้พำนักในฮ่องกงและมาเก๊า ที่ไม่ใช่พลเมืองจีน 3. ผู้ถือวีซ่ากลุ่ม หรือผู้มีสิทธิ์เข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ากลุ่ม 4. เดินทางผ่านแดนภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ออกจากเขตหวงห้ามของท่าเรือ 5. การเข้าและออกจากประเทศจีนด้วยเรือสำราญลำเดียวกัน 6. การเข้าประเทศผ่านช่องทางด่วน (Fast Lanes) และ 7. พนักงานต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในยานพาหนะขนส่งขาเข้า-ขาออก
ขณะเดียวกัน ยังได้ประกาศขยายท่าอากาศยานในจีน ที่ใช้สิทธิต่อเครื่องแบบไม่ต้องขอวีซ่า 24 ชั่วโมง ครอบคลุมท่าอากาศยานสากล 10 แห่งเพิ่มเติม เช่น เทียนจิน ต้าเหลียน หนานจิง ฝูโจว ชิงเต่า อู่ฮั่น หนานหนิง ไหโข่ว ฉงชิ่ง และคุนหมิง ผู้โดยสารที่มีตั๋วต่อเครื่องระหว่างประเทศไปยังประเทศที่สามภายใน 24 ชั่วโมง และไม่ออกนอกเขตสนามบิน จะได้รับการยกเว้นตรวจคนเข้าเมือง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มจุดเข้าเมืองใหม่ 5 แห่ง ในมณฑลกวางตุ้ง สำหรับนโยบายทรานซิตไม่ต้องขอวีซ่า 240 ชั่วโมง ได้แก่ ท่าเรือเฟอร์รีผาจโจว กว่างโจว, เหิงฉิน, สะพานฮ่องกง–จูไห่–มาเก๊า, ท่าเรือจงซาน (ผู้โดยสาร), และสถานีเวสต์เกาลูน ของรถไฟความเร็วสูงกว่างโจว–เซินเจิ้น–ฮ่องกง ทำให้จำนวนจุดเข้าเมืองที่ใช้ได้กับนโยบายนี้เพิ่มเป็น 65 จุดทั่วประเทศ โดยชาวต่างชาติจาก 55 ประเทศ สามารถพำนักได้สูงสุด 240 ชั่วโมง เพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือติดต่อธุรกิจ โดยไม่ต้องขอวีซ่า
อนึ่ง สำหรับประเทศไทย มีความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน สำหรับ ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมา ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย สามารถเดินทางเข้าออกประเทศจีน เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ และการไปหาสู่ระหว่างกัน โดยการพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน และรวมระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วัน ยกเว้นกรณีพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็น ต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง