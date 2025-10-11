ญี่ปุ่นเผยมีชาวต่างชาติอาศัยในประเทศแบบถูกกฎหมายสูงกว่า 3.95 ล้านคนแล้ว

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันนี้ (11 ต.ค.) ว่า แถลงการณ์โดยสำนักงานบริการตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น ระบุว่า จากข้อมูลถึงเดือนมิถุนายน 2568 มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วทั้งสิ้น 3,956,619 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 187,000 คน จากสิ้นปี 2567 ขณะที่จำนวนผู้ถือวีซ่าแรงงานทักษะตามที่กำหนด ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มต้นเมื่อปี 2562 เพิ่มขึ้น 18.2 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 51,000 คน
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสถานะการอยู่อาศัย ผู้มีวีซ่าพำนักถาวรมีจำนวนมากที่สุด 932,090 คน เพิ่มขึ้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา ได้แก่ ผู้ถือวีซ่าวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์ และบริการระหว่างประเทศ รวมถึงล่าม เพิ่มขึ้น 9.4 เปอร์เซ็นต์ เป็น 458,109 คน ตามด้วยผู้ฝึกงานภายใต้โครงการฝึกงานด้านเทคนิคของญี่ปุ่น ซึ่งมีจำนวน 449,432 คน ลดลง 1.6 เปอร์เซ็นต์ ก่อนจะมีการยกเลิกโครงการในเดือนเมษายน 2570
ขณะเดียวกัน ผู้ถือวีซ่าสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะเจาะจง มีจำนวนทั้งสิ้น 336,196 คน ในจำนวนนี้ 3,073 คน ถือวีซ่าประเภทที่ 2 ซึ่งต้องใช้ทักษะขั้นสูง และเป็นเส้นทางสู่การมีถิ่นที่อยู่ถาวร ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 832 คน เมื่อสิ้นปี 2567
ทั้งนี้ ชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากจีน เวียดนาม และเกาหลีใต้ ตามลำดับ ส่วนจำนวนชาวต่างชาติจากเมียนมาเพิ่มขึ้น 19.2 เปอร์เซ็นต์ และจากเนปาลเพิ่มขึ้น 17.2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 ทำให้ทั้งสองประเทศติด 10 อันดับแรก
