เพจดังเผยภาพ “ใหญ่ เจ้าของอู่รถชื่อดัง ”โผล่ลาสเวกัส คาดกำลังหาเงินคืนลูกค้า

เพจดังเผยภาพ ใหญ่เจ้าของอู่รถชื่อดัง “V10 Garage ” โผล่ที่ลาสเวกัส หลังประสบปัญหาทางธุรกิจ ตัดสินใจบินไกลถึง “ลาสเวกัส” เพื่อหาช่องทางสร้างรายได้และนำเงินมาคืนลูกค้างานนี้ไม่รู้จะได้เงินหรือได้งานก่อนกันแน่
จากกรณีที่มีผู้เสียหายอย่างน้อย 11 ราย เข้าร้องเรียนว่าได้นำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่ V10 Garage ของ “ใหญ่ คายลิ้น” แต่กลับถูกเบี้ยวงานซ่อม ไม่ได้ดำเนินการตามข้อตกลง อีกทั้งไม่สามารถติดต่อเจ้าของอู่ได้ บางรายถึงขั้นพบว่ารถหายไปจากอู่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายรวมมูลค่ากว่า 35 ล้านบาท ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (29 ต.ค.) เพจ “ท่านเปา” ได้เผยแพร่ภาพและข้อความ ระบุว่า “ใหญ่ คายลิ้น” เจ้าของอู่รถชื่อดัง V10 Garage ได้เดินทางไปยังโรงแรม Sahara Hotel เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเริ่มต้นภารกิจใหม่ในการหาเงินคืนลูกค้าหลังเกิดปัญหาทางการเงินในช่วงที่ผ่านมา
โดยในภาพปรากฏ “ใหญ่ ” พร้อมทีมงานกำลังติดต่อที่เคาน์เตอร์โรงแรม ขณะเข้าพักในลาสเวกัส ซึ่งเพจได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจว่า “เอาใจช่วยเจ้าของอู่รถ V10 ใหญ่ คายลิ้น หลังมุ่งหน้าเดินทางไปลาสเวกัส เพื่อหาเงินคืนลูกค้า”
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลฯ จำนวนมาก ต่างร่วมคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์และวอนให้กลับมารับผิดชอบค่าเสียหายก่อนหนีไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุข