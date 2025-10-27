พระโกศทองใหญ่ทรงพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” พระเกียรติยศสูงสุด เทียบเท่าพระมหากษัตริย์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย

พระโกศทองใหญ่ทรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดล ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นพระราชพิธีถวายพระเกียรติยศสูงสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย
พระโกศทองใหญ่ทรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดล ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวาง มีชุมสายฉัตร 5 ชั้น บังแทรกฉัตร 7 ชั้น และต้นไม้ทองเงิน ณ มุขตะวันตก พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศสูงสุด เทียบเท่าพระมหากษัตริย์ แสดงถึงพระราชสถานะอันเป็นเอกล้ำในฐานะ “สมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์”
ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ประจำทั้งกลางวันและกลางคืน โดยมีพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าวันละ 8 รูป เพลวันละ 8 รูป พร้อมมีการประโคมย่ำยามทุกวัน กำหนดระยะเวลา 100 วัน เพื่อถวายพระเกียรติยศอันสูงสุดแด่สมเด็จพระพันปีหลวง