xs
xsm
sm
md
lg

กองทหารเกียรติยศยิงปืนถวายพระเกียรติ "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (26 ต.ค. 68) เวลา 17.20 น. กองทหารเกียรติยศทหารปืนใหญ่ ยิงปืนถวายพระเกียรติ นาทีละ 1 นัด ตลอดระยะเวลาที่ประกอบ พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง