“ดิว ธีรภัทร” ยืนหยัดทำความดี ประกาศชัด เงิน 1 แสนที่เคยบริจาค “กัน จอมพลัง” ไม่คิดเอาคืน ถือเป็นบุญ

ดิว ธีรภัทร อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ประกาศชัด ไม่คิดเอาเงินบริจาคที่เคยมอบให้ “มูลนิธิกัน จองพลังช่วยสู้” 1 แสนบาทคืน ยืนยันถือว่าได้ทำบุญไปแล้ว
วันนี้ (24 ต.ค.) เพจ ”ดิว ธีรภัทร เสื้อผ้าพ่อค้าพาฟิน“
อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์เผยถึงเหตุผลที่ไม่คิดเอาเงินบริจาคให้ “มูลนิธิกัน จองพลังช่วยสู้” คืน
โดยระบุว่า "จากกระเเสคนที่ทำดี "พี่ดิว ธีรภัทร" คนหนึ่ง ที่เคยบริจาคให้ "คุณกัน จอมพลัง" 100,000 บาท
ถ้าถามผมว่า เงินที่บริจาคทำบุญไปแล้ว คิดอยากเอาคืนไหม สำหรับพี่ดิวถือว่าได้ทำบุญไปแล้ว ไม่คิดเอาคืน และขอส่งเสริมคนทำดีเพื่อพี่น้องประชาชนในวันที่เดือดร้อนต่อไป ไม่ว่าใครจะคิดยังไง ผมเชื่อว่าการทำบุญ คือสิ่งที่เราทำไปคือสิ่งที่ดีและไม่คิดขอคืน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว สิ่งที่ทำเรียกว่าบุญ"