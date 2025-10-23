“ฮุนเซน” หงุดหงิดสื่อไทยวิเคราะห์การเมืองกัมพูชา ไล่ไปใส่ใจการเมืองไทยดีกว่า โวอยู่ในอำนาจมานาน ตั้งแต่นักข่าวไทยบางคนยังไม่เกิด

“ฮุนเซน” หงุดหงิดสื่อไทยวิเคราะห์การเมืองกัมพูชา ไล่ไปใส่ใจการเมืองไทยดีกว่า บอกตนอยู่ในอำนาจนานตั้งแต่นักข่าวไทยบางคนยังไม่เกิดหรือยังเดินแก้ผ้าอยู่ ตนรู้ดีว่าการเมืองเขมรเป็นอย่างไร ไม่ต้องมาเบี่ยงเบนเอาเรื่องการเมืองไทยมาใส่กัมพูชา
วันนี้(23 ต.ค.) เมื่อเวลา 18.08 น.นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “Samdech Hun Sen of Cambodia” ว่า “หลังจากได้อ่านบทความหลายชิ้นของหนังสือพิมพ์ไทย The Nation ที่นำเสนอเกี่ยวกับกัมพูชา ผมจำเป็นต้องให้คำแนะนำกับพวกเขาเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพในการเขียนข่าวสักหน่อย
“สิ่งที่ผมอยากแนะนำต่อทีมข่าวเหล่านั้นก็คือ พวกคุณควรให้ความสนใจกับสถานการณ์ภายในประเทศไทยของตัวเองให้ดีก่อน ดีกว่ามาคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองภายในของกัมพูชา
“ผมอยู่ในอำนาจมาตั้งแต่ก่อนที่นักข่าวไทยบางคนจะเกิด หรือบางคนยังเดินแก้ผ้าอยู่ด้วยซ้ำ ผมรู้ดีว่าการเมืองภายในของกัมพูชาคืออะไร ในขณะที่นักข่าวไทยบางคนยังไม่เข้าใจสถานการณ์ของประเทศตัวเองเลย แต่ก็ยังพยายามเขียนวิเคราะห์วิจารณ์การเมืองกัมพูชา
“ผมอยากให้พวกคุณไปใส่ใจใกล้ชิดกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลบริหารประเทศครบ 4 เดือน แล้วยุบสภา และจัดการเลือกตั้งต้นปี 2569 จะดีกว่า
“สำหรับเรื่องของกัมพูชา เรารู้ดีว่าจะจัดการกันอย่างไร ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบิดเบือนหรือโยงเรื่องราวภายในของไทยมาใส่ในกัมพูชา
(ถ้าจะเล่น ก็อย่าโกรธ และถ้าโกรธ ก็อย่าเล่น)"