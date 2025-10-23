เอกสาร 84 หน้า "Smoking Gun"! แฉ 'ภรรยา รมช.วรภัค' รับเงินคริปโตฯ สฤณีจี้ ก.ล.ต. ล่าหลักฐาน - เจ้าตัวสวนกลับ "เชิญมาคุยถึงบ้าน"

"สฤณี อาชวานันทกุล" ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ โพสต์วิจารณ์สนั่น อ้างบล็อก "Whale Hunting" เปิดเอกสาร 84 หน้าจากสิงคโปร์ ชี้ชัดมีการจ่ายเงินคริปโตสกุล Tether ให้ "ภรรยาคุณวรภัค" หลัง "วรภัค ธันยาวงษ์" ประกาศลาออกและปฏิเสธพัวพันแก๊งสแกมเมอร์ ด้านอดีต รมช.คลัง โพสต์สวนกลับทันควัน ยืนยันภรรยาไม่เคยรับเงินดังกล่าว จี้ "สฤณี" นำหลักฐานจริงมาเปิดเผย พร้อมเชิญมาคุยข้อเท็จจริงถึงบ้าน
จากกรณี นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีข่าวว่าพัวพันกับแก๊งหลอกลวงต้มตุ๋น ฟอกเงิน และธุรกิจผิดกฎหมายกัมพูชา ก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาแถลงยืนยันทำงานด้านการเงินการธนาคารมา 30 ปี ไม่เคยเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ หรือกลุ่มทุนผิดกฎหมาย พร้อมยันซื้อหุ้นฟินันเซีย ไซรัส ถูกต้องตามกฎหมาย เตรียมดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่บิดเบือนข้อมูลทำลายชื่อเสียง พร้อมลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ล่าสุด วันนี้ (23 ต.ค.) "สฤณี อาชวานันทกุล" นักเขียน นักแปล และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว วิพากษ์วิจารณ์ไปถึงนายวรภัค โดยได้ระบุข้อความว่า
"โอ้โห โพสล่าสุดบนบล็อก Whale Hunting นี่ ถ้าเป็นหนังตำรวจต้องเรียกว่า เจอ smoking gun แล้วนะคะ คุณ Bradley Hope (คู่หู Tom) เปิดเอกสารสิงคโปร์ 84 หน้า ที่ชี้ชัดมากเรื่อง การโอน credit fund ไปให้ Beteverse (KuCoin) และการจ่ายเงินเป็นคริปโตสกุล Tether ให้กับภรรยาคุณวรภัค และภรรยา Ben Smith
แสบมากๆ ปล่อยเอกสารไม่ถึง 1 วัน หลังจากที่ รมช. ประกาศลาออกและปฏิเสธการมีอยู่ของมัน :> เห็นที สำนักงาน กลต. ต้องเร่งประสานความร่วมมือกับ MAS สิงคโปร์ ขอเอกสารทั้งหมดมาแล้วนะคะ เพราะข่าวนี้น่าจะทำให้ MAS เร่งมือสอบสวนเช่นกันในฝั่งสิงคโปร์
สังเกตว่าบทความชิ้นนี้เป็นภาษาไทยชิ้นแรกที่ต้องสมัครสมาชิกด้วยอีเมล (ฟรี!) ถึงจะอ่านได้ คงเพราะเป็นเอกสารสำคัญระดับ smoking gun แหละนะ 55 แนะนำให้สมัครสมาชิกค่ะ เราจะได้บทความชิ้นใหม่ๆ ทางอีเมลทันที — และจริงๆ ก็ควรสมทบทุนให้กับทีมนักข่าวระดับโลกทีมนี้ เขาจะได้มีกำลังใจทำข่าวเจ๋งๆ ให้เราไปนานๆ ค่ะ
(ป.ล. คิดว่าซีรีส์ข่าวเจาะ #มหากาพย์นายหน้า ภาคอินเตอร์ของคุณ Tom + Bradley นี้ สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลพูลิตเซอร์ รางวัลสูงสุดของวงการสื่อโลก ด้วยประการทั้งปวง)"
อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนี้ นายวรภัค ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความสวนกลับ "สฤณี" เช่นกัน โดยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ระบุข้อความว่า
"คุณสฤณีครับ ผมยินดีจะนั่งคุยต่อหน้ากันและ ถ้าคุณมีเอกสารหลักฐาน เอาเอกสารหลักฐานมาเปิดเผยให้เห็นกันเลยครับ ว่าภรรยาผมเคยรับเงินคริปโตสกุล Tether เพราะเราไม่เคยรับเงินอะไรที่ว่านี้เลย
การนำข่าวที่เขียนลอยๆมาเผยแพร่โดยไม่มีเอกสารหลักฐานของจริงมายืนยันทำให้ผมเสียหายครับ ผมชื่นชมและติดตามผลงานของคุณสฤณีมาตลอด แต่อยากให้เขียนโดยปราศจากอคติและให้เป็นบทความมีข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยครับ
ยินดีนั่งเล่าข้อเท็จจริงทุกอย่างฟังได้เลยครับเพราะผมไม่มีอะไรต้องปิดบัง ถ้าสะดวกเรียนเชิญมาที่บ้านผม จะได้รู้ว่าพวกเรามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร
ชื่นชมและติดตามผลงานของน้องมาตลอด ประทับใจตั้งแต่เคยไปทริปภูฐานด้วยกันแล้วเห็นน้องนั่งจดบันทึกข้อมูลที่ไกด์เล่าให้ฟังตลอดทริป แต่อยากมีโอกาสนั่งเล่าให้ฟังจริงๆครับว่าเรื่องราวมีอะไรยังไงบ้างเพราะผมไม่มีอะไรต้องปิดบัง"