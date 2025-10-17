Live! SONDHI TALK : MOU43-44 END GAME - ใครยังกล้าปกป้องกัมพูชา รัฐโจร - การประชุม JBC ครั้งต่อไป จะทำให้ไทยเสียอธิปไตย

วันนี้ (17 ต.ค.) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้ไลฟ์สด “SONDHI TALK” ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ช่องยูทูป Sondhitalk หรือ Sondhitalk (ช่องสำรอง) โดยสิ่งที่จะเล่าในวันนี้เป็น
- MOU43-44 END GAME
- ใครยังกล้าปกป้องกัมพูชา รัฐโจร
- การประชุม JBC ครั้งต่อไป จะทำให้ไทยเสียอธิปไตย
ติดตามได้ใน SONDHI TALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep.315
MOU43-44 END GAME Ep315(live)MOU43-44 END GAME Ep315(live)
SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep315 (live)
มหากาพย์ MOU43-44 จุดเริ่มต้นของการเสียดินแดนไทย ใครเป็นคนเริ่ม ใครได้-ใครเสีย ต้องติดตาม
สมัครสมาชิก membership ความจริงมีหนึ่งเดียว ช่อง SONDHITALK บน YouTube : https://www.youtube.com/@sondhitalk/join
• ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @sondhitalkโพสต์โดย คุยทุกเรื่องกับสนธิ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2025