xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ทสส.นำคณะกราบทูลรายงานความคืบหน้าโครงการเสริมความมั่นคงชายแดนไทย–กัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองบัญชาการกองทัพไทย น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ “สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ” พระราชทานแนวทาง “กองทุนหทัยทิพย์” และกราบบังคมทูลรายงานความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนไทย–กัมพูชา

วันที่ 16 ตุลาคม 2568 นาวาอากาศเอก จงเจต วัชรานันท์ รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในนามของกองทัพไทย นำคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกราบบังคมทูลสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดจัดตั้ง “กองทุนหทัยทิพย์” อันเป็นศูนย์รวมแห่งพลังความสามัคคี ความรัก และความหวงแหนแผ่นดินของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ ถือเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่กำลังพลกองทัพไทยในการธำรงรักษาและปกป้องอธิปไตยของชาติ

ในโอกาสนี้ กองทัพไทยได้กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่

1. การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย–กัมพูชา โดยกรมแผนที่ทหาร

2. การกำหนดจุดและแนวทางการก่อสร้างรั้วชายแดน โดยกรมกิจการชายแดนทหาร

3. แบบการก่อสร้างรั้วชายแดน ถนนตรวจการณ์ และบังเกอร์บุคคล โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


รูปแบบรั้วชายแดน ถนนตรวจการณ์ และบังเกอร์บุคคล ได้รับการออกแบบให้มีความมั่นคง แข็งแรง และสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ โดยใช้วัสดุคุณภาพสูง ผลิตสำเร็จรูปจากภายในประเทศ เพื่อความรวดเร็วและคงทนถาวร

กองบัญชาการกองทัพไทยยืนยันว่า จะน้อมนำพระดำรัสและพระราชปณิธานแห่ง “กองทุนหทัยทิพย์” ไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงชายแดนของราชอาณาจัรไทย “ปกป้องผืนแผ่นดินไทย ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี”



ผบ.ทสส.นำคณะกราบทูลรายงานความคืบหน้าโครงการเสริมความมั่นคงชายแดนไทย–กัมพูชา
ผบ.ทสส.นำคณะกราบทูลรายงานความคืบหน้าโครงการเสริมความมั่นคงชายแดนไทย–กัมพูชา
ผบ.ทสส.นำคณะกราบทูลรายงานความคืบหน้าโครงการเสริมความมั่นคงชายแดนไทย–กัมพูชา
ผบ.ทสส.นำคณะกราบทูลรายงานความคืบหน้าโครงการเสริมความมั่นคงชายแดนไทย–กัมพูชา