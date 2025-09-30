กองทัพภาคที่ 2 ลุยสร้างถนนภูมะเขือ เพื่อความมั่งคงและประโยชน์ของประชาชน

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินหน้าสร้างถนนภูมะเขือ คืบหน้าแล้ว 70% เพื่อยกระดับความปลอดภัย-ชีวิตชาวบ้านชายแดน
วันนี้ (30 ก.ย.) กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สำนักงานพัฒนาภาคที่ 5 และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53) ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างถนนขึ้นสู่ยอดภูมะเขือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อรองรับการปฏิบัติทางทหาร ควบคู่กับการอำนวยประโยชน์ให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ชายแดน
ปัจจุบัน งานก่อสร้างมีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 70 โดยบางช่วงได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% แม้จะประสบอุปสรรคจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้การถมและบดอัดลูกรังต้องชะลอเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ แต่กองทัพภาคที่ 2 ยังคงเดินหน้าโครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้ และพร้อมเร่งรัดการดำเนินการทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย
นอกจากนั้น กองทัพภาคที่ 2 ยังได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแผนการพัฒนาเส้นทางอย่างรอบด้าน พร้อมจัดกำลังพลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าดำเนินการในจุดสำคัญ เพื่อให้ถนนมีความแข็งแรง มั่นคง และรองรับการใช้งานได้ทั้งในภารกิจทางทหารและประโยชน์สาธารณะของประชาชน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง หรือการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดน กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือให้ประสานงานผ่าน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้การดำเนินการเป็นระบบ ลดข้อจำกัด และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในภาพรวม
กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเดินหน้าโครงการนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งรักษามาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อสร้างถนนที่มั่นคง แข็งแรง รองรับทั้งภารกิจด้านความมั่นคง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้อย่างยั่งยืน กองทัพภาคที่ 2 จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าทุกก้าวของการพัฒนา คือการสร้างความมั่นคงควบคู่กับความผาสุกของทุกคนในพื้นที่