กรมทางหลวงชนบทหนุนภารกิจ "มูลนิธิภูบดินทร์ฯ" เร่งสร้างถนนสายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร คืบหน้า 15% คาดเสร็จปี 2570

กาญจนบุรี – กรมทางหลวงชนบทเดินหน้าก่อสร้างถนนสายสำคัญในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านในพื้นที่
นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างถนนสาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นการสนับสนุนภารกิจด้านคมนาคมของมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศและสังคม โดยถนนสายนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ที่เดิมต้องเผชิญกับปัญหาเส้นทางชำรุด โดยเฉพาะในฤดูฝนที่น้ำหลากทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบาก ส่งผลกระทบทั้งต่อการขนส่งพืชผลทางการเกษตรและการเข้าถึงสถานพยาบาล
พื้นที่โครงการครอบคลุมหมู่บ้าน 4 แห่ง และโรงเรียน 3 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมาเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนดินตามธรรมชาติ ทำให้การเดินทางไม่สะดวก โดยเฉพาะเมื่อมีผู้เจ็บป่วยที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ทันเวลา ทช.จึงเร่งดำเนินการก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย และรองรับการขนส่งสินค้าการเกษตร รวมถึงการท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ โครงการมีระยะทางรวม 21 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่ กม.ที่ 0+000 ใกล้โรงเรียนบ้านสาละวะ ผ่านบ้านทิไล่ป้า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทิไล่ป้า หน่วยพิทักษ์ทิไล่ป้า จนถึง กม.ที่ 21+000 บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าลังกา แบ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร ถนนลูกรังระยะทาง 300 เมตร และปรับเกลี่ยบดอัดดินเดิม 14.315 กิโลเมตร รวมถึงก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 แห่ง ความยาวรวม 130 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
โครงการใช้งบประมาณรวม 64.97 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 15% และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2570 ซึ่งจะเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างยั่งยืน