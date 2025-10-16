“ฮุน มาเนต” ฝากบอก ปธน.เกาหลีใต้อย่าให้ไทยมายุ่งเรื่องปราบสแกมเมอร์ เย้ยไปแก้ปัญหาในประเทศตัวเองดีกว่า

“ฮุน มาเนต” ฝาก รมช.ต่างประเทศเกาหลีใต้ ไปบอกประธานาธิบดี ไม่ให้ไทยเข้ามายุ่งเรื่องปราบสแกมเมอร์ อ้างเกาหลีและกัมพูชามีความสามารถเพียงพอแก้ปัญหาได้ ไม่ต้องให้ประเทศที่สามมาเกี่ยวข้อง เย้ยไปแก้ปัญหาในประเทศตัวเองดีกว่า
วันนี้(16 ต.ค.) นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้ให้ คิม จีนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่สองของเกาหลีใต้ ที่ทำเนียบสันติภาพ กรุงพนมเปญ หลังจากนั้นนายฮุน มาเนต ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Hun Manet ดังนี้
"วันนี้ ผมได้หารือกับท่านคิม จีนา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่สองแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และคณะผู้แทน ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2540 และยกระดับเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ. 2567 ยังคงแข็งแกร่งและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยมีความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งในความร่วมมือในเกือบทุกภาคส่วน
“เรายังได้หารือเกี่ยวกับความพยายามร่วมกันในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอกลวงทางออนไลน์ โดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างทางการกัมพูชาและเกาหลีใต้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากมาย ในขณะเดียวกัน กัมพูชาและสาธารณรัฐเกาหลีจะยังคงเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อป้องกัน ปราบปราม และต่อสู้กับการหลอกลวงทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยรักษาสันติภาพ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และความมั่นคงทางสังคม
“เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา สื่อมวลชนจากประเทศเพื่อนบ้านรายงานว่าผู้นำประเทศของเขาวางแผนที่จะหารือกับท่านประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์ในกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลี ผมได้แจ้งแก่ ฯพณฯ คิม จีนา ว่า หากรายงานนี้เป็นความจริง ผมอยากให้ท่านแจ้งต่อ ฯพณฯ ประธานาธิบดีว่า กัมพูชาไม่จำเป็นต้องให้ประเทศเพื่อนบ้านดำเนินการดังกล่าวแทน ผู้นำประเทศของพวกเขาควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภายในประเทศของตนเองอย่างเหมาะสม
“สำหรับความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและสาธารณรัฐเกาหลีในการปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์นั้น ประเทศของเราทั้งสองมีความสามารถและทรัพยากรเพียงพอที่จะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยไม่จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง” นายฺฮุน มาเนต กล่าว