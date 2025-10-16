"ฮุน มาเนต" ฝากถึงผู้นำเกาหลีใต้ ไม่ต้องให้ ปท.ที่สามร่วมแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์โซเชียลหลังหารือกับ คิม จีนา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอกลวงทางออนไลน์ โดยยืนยันว่า ทั้ง 2 ประเทศ จะเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายฮุน มาเนต ยังบอกว่า เห็นสื่อจากประเทศเพื่อนบ้านว่ามีแผนจะพบประธานาธิบดีเกาหลี ในการร่วมมือแก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์ในประเทศกัมพูชา จึงแจ้งกับ คิม จีนา ว่า หากข่าวนี้เป็นจริง อยากให้ส่งข้อความถึงท่านประธานาธิบดีว่า ความร่วมมือของของเกาหลี-กัมพูชา เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้อง
