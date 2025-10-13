พ่อเลี้ยงเจรำลึกในหลวง ร.9 อย่าลืมปณิธานที่พระองค์ทรงแสดงไว้เรื่องอธิปไตยไทย อย่าจงรักภักดีแค่คำพูดแต่บิดเบือนแก้ผิดให้เป็นถูก

“ระลึกถึงล้นเกล้า รัชกาลที่ 9” อย่าลืมปณิธานที่พระองค์ทรงแสดงไว้เรื่องอธิปไตยไทย — อย่าจงรักภักดีเพียงในคำพูด หากแต่บิดเบือนดำเป็นขาว แก้ผิดให้เป็นถูก สะท้อนแนวคิดเดียวกับพ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร ที่ออกมาเน้นย้ำถึงหลักฐานทางแผนที่และพระบรมราชโองการ ยืนยันชัด “ไทยไม่มีพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชา” ตามหลักกฎหมายทะเลสากล
โพสต์โดย พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2025
เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568 พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร ออกมาพูดถึงประเด็นร้อนเรื่อง “บันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2544 ระหว่างไทย–กัมพูชา” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบ่งผลประโยชน์ในพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนบริเวณอ่าวไทย โดยชี้ว่าแท้จริงแล้ว “ประเทศไทยไม่มีพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชา” ตามหลักเขตแดนและกฎหมายทะเลสากล
พ่อเลี้ยงเจได้อ้างอิงหลักฐานสำคัญจาก “แผนที่ในบัตรพระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2547” ซึ่งจัดทำขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยแผนที่ดังกล่าวแสดงเส้นเขตไหล่ทวีปที่ต่อเนื่องจากแผ่นดินไทย ไม่มีพื้นที่เว้นว่างหรือพื้นที่สีขาวที่บ่งบอกถึงเขตทับซ้อน อีกทั้งเส้นที่ทรงวาดยังมีความใกล้เคียงอย่างมากกับ “เส้นเขตไหล่ทวีป” ตามพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2516
พ่อเลี้ยงเจยังกล่าวถึงการอ้างสิทธิของกัมพูชา โดยชี้ว่าแผนที่ที่ใช้ในช่วงการจัดทำ MOU 2544 ได้ขีดเส้นเขตแดนผ่านใต้เกาะกูดเข้ามาในพื้นที่อ่าวไทย ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายทะเลสากล
พ่อเลี้ยงเจสรุปว่า ทั้งแผนที่ในบัตรพระราชทาน ส.ค.ส. 2547 และพระบรมราชโองการปี 2516 ต่างยืนยันอย่างชัดเจนว่าเส้นเขตแดนของไทยเป็นไปตามหลักสากล และ “ไม่มีพื้นที่ทับซ้อน” กับกัมพูชา ส่วน MOU ปี 2544 นั้น เป็นเพียงบันทึกข้อตกลงที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาไทย จึงสามารถยกเลิกได้ในทางกฎหมาย