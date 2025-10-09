ภาพยนตร์โฆษณาใจฟูล่าสุด จาก พรูเด็นเชียลฯ “The Unseen Expert, Unwavering Love: เราต่างเป็นผู้เชี่ยวชาญชีวิตของใครบางคนเสมอ”

“เมื่อความเชี่ยวชาญของคนธรรมดา คือ พลังที่ขับเคลื่อนเมือง และ ความเชี่ยวชาญของ “พรูเด็นเชียล ประเทศไทย” คือพลังที่ดูแลพวกเขาได้”
ในทุกวันของเมืองใหญ่ มีผู้คนมากมายที่ทำหน้าที่ของตนอย่างเงียบๆแต่ทรงพลัง พวกเขาอาจไม่ใช่คนที่อยู่หน้ากล้องหรือมีชื่อเสียงใดๆแต่ชีวิตของคนหลายคนต้องพึ่งพาความเชี่ยวชาญของพวกเขาหล่านี้เอย่างเต็มที่ เปรียบเสมือน “The Unseen Expert” ที่ทำให้เมืองของเราขับเคลื่อนในทุกๆวัน
พนักงานกวาดถนน เจ้าหน้าที่ระบายน้ำ บุคลากรโรงพยาบาลรัฐ — พวกเขาคือ “The Unseen Expert” หรือ “ผู้เชี่ยวชาญ” ที่ไม่เคยถูกพูดถึง แต่สร้างคุณภาพชีวิตดีๆ ให้กับประเทศของเรา แม้ภายนอก เราจะเห็นพวกเขาแข็งแกร่ง ทำงานอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยในทุกสภาวะ แต่แท้จริงแล้ว พวกเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความเจ็บปวด มีความห่วงใย และมีครอบครัวที่รออยู่ข้างหลังเช่นกัน
ใครคือ ผู้ที่ทำให้เมืองเดินหน้า และเราดูแลพวกเขาอย่างไร?
ในมุมมองของ คุณบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้ชี้ให้เห็นว่า ภาคเอกชนสามารถนำความเชี่ยวชาญของตัวเอง มาช่วยเหลือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีใครพูดถึงเหล่านี้ ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ นั่นจึงเป็นที่มาของโครงการ “Give The Future การให้ที่ยั่งยืน คือ การให้ที่ส่งต่อได้” ซึ่ง พรูเด็นเชียลฯ ได้สานต่อมาถึงปีที่ 3 เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุฟรีสำหรับบุคลากรภาครัฐและโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในแนวหน้าของการให้บริการสาธารณะ ซึ่งมักเผชิญกับความเสี่ยงในชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ในทุกวัน
“จากปีแรกที่เริ่มต้นด้วยกลุ่มลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ปีนี้เราได้ขยายการ “ให้” ไปสู่กลุ่มลูกจ้างของโรงพยาบาลรัฐ รวมแล้วกว่า 80,000 คน ที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ รวมทุนประกันกว่า 8,000,000,000 บาท ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี สิ่งที่เราทำ ไม่ใช่แค่การมอบกรมธรรม์ แต่คือ การมอบความอุ่นใจที่เปรียบเสมือนหลักประกันให้กับคนที่อาจไม่มีโอกาสเข้าถึงความคุ้มครองเหล่านี้ คือการยืนยันว่า คุณมีคุณค่า และ คุณไม่ถูกมองข้าม” คุณบัณฑิต กล่าว
เราจะสร้างการคุ้มครองที่ยั่งยืนและส่งต่อได้อย่างไร?
โครงการ “Give the Future” คือ โมเดลแห่งการให้ที่ยั่งยืน ที่เปลี่ยนจากการบริจาคแบบครั้งเดียว เป็นการสร้างระบบคุ้มครองระยะยาวให้กับคนทำงานแนวหน้า เช่น บุคลากรโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผ่านการมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่มีมูลค่าจริงและส่งผลต่อชีวิต
ทุก 1 กรมธรรม์ใหม่จากลูกค้าที่ซื้อประกันพรูเด็นเชียลฯ จะถูกส่งต่อเป็นอีก 1 กรมธรรม์ แก่กลุ่มลูกจ้างกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลรัฐ เพื่อให้พวกเขามีหลักประกันที่มั่นคง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องห่วงคนข้างหลัง ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา พรูเด็นเชียลฯ ได้ส่งต่อความคุ้มครองไปแล้วกว่า 200,000กรมธรรม์
สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากความไว้วางใจของลูกค้า พันธมิตรธนาคาร ได้แก่ ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต, ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย รวมถึงพนักงานทุกคน ที่ร่วมกันทำให้ “การให้” นี้มีคุณค่าอย่างแท้จริง โดยเฉพาะพันธมิตรธนาคารต่างๆ ของ พรูเด็นเชียลฯ ล้วนมีบทบาทสำคัญในการขยายการเข้าถึงของโครงการ “Give the Future” ไปยังกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายสาขาและช่องทางดิจิทัลที่ครอบคลุม
ที่มาของภาพยนตร์โฆษณาใจฟูล่าสุด จาก พรูเด็นเชียลฯ “The Unseen Expert, Unwavering Love” ที่สะท้อนคุณค่า “เราต่างเป็นผู้เชี่ยวชาญชีวิตของใครบางคนเสมอ”
บนท้องถนน ในห้องฉุกเฉิน หรือแม้แต่หน้าตรอกเล็ก ๆ มีคนธรรมดามากมายที่แบกอนาคตของใครบางคนไว้ในมือ พวกเขาอาจเป็นพนักงานที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย พนักงานระบายน้ำที่ทำให้คนทั้งเมืองไม่เจอกับน้ำท่วม หรือพนักงานกวาดถนนที่ทำให้เมืองเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่น
ในทุกๆ วันของพวกเขา คือการใช้ความเชี่ยวชาญในการทำหน้าที่อย่างเต็มที่โดยมีชีวิตคนเป็นเดิมพัน แต่ทุกคนอาจลืมไปว่า…พวกเขาเองก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง พวกเขาเจ็บเป็น มีห่วง และมีคนข้างหลังที่เขาต้องดูแลเช่นกัน
ด้วยความเชื่อว่า “การมีหลักประกันชีวิตที่ดี ไม่ใช่สิทธิของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นสิทธิของทุกคน” พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จึงขอยืนเคียงข้างพวกเขาเหล่านี้ ด้วยการเอาความเชี่ยวชาญของเรา กลับไปดูแลพวกเขา ผ่านโครงการ ‘Give the Future การให้ที่ยั่งยืน คือ การให้ที่ส่งต่อได้’ โดยมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้แก่กลุ่มลูกจ้างกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลรัฐ
“The Unseen Expert, Unwavering Love : เราต่างเป็นผู้เชี่ยวชาญชีวิตของใครบางคนเสมอ” จะพาคุณไปค้นพบชีวิตของผู้เชี่ยวชาญเบื้องหลังเมืองดีๆ และทำให้คุณเห็น “การให้” ในมุมที่ลึกกว่าเดิมรับชมหนังไวรัลได้ที่: https://link.prudential.co.th/Rb0WL