กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล เผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ยังคงรักษาฐานการเติบโตและเดินหน้าแผนการส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นต่อเนื่องตามกลยุทธ์ที่วางไว้

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล แถลงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 68)รวมทั้งนำเสนอความคืบหน้าของแผนส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในช่วงครึ่งปีแรกนั้น พรูเด็นเชียล มีผลกำไรธุรกิจใหม่ (New Business Profit) เติบโตเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อยู่ที่ 1,260ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตามวิธีการคำนวณแบบ Traditional Embedded Value -TEV) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดส่วนเกินจากธุรกิจประกันชีวิตที่ยังมีผลบังคับ และธุรกิจการจัดการสินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 14% คิดเป็นมูลค่า 1,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทฯ มีผลกำไรก่อนหักภาษีจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว เพิ่มขึ้น 6% อยู่ที่ 1,644 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ มีกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วหลังจากหักภาษีเพิ่มขึ้น 7% เป็น1,366 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งมีกำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 49.3 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 12% มีมูลค่าหุ้นตาม TEV ของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ 35.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,354 เซนต์ต่อหุ้นบริษัทฯ ยังคงรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง จากรายงานอัตราส่วนกระแสเงินสดส่วนเกินอยู่ที่221% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567: 234%) และส่วนเกินของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 16.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าอัตราความครอบคลุม 267%
นายอนิล วัธวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล เปิดเผยว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ซึ่งสะท้อนการเติบโตแบบเลขสองหลักในตัวชี้วัดสำคัญต่าง ๆ ตามแนวทางที่เราได้ให้ไว้ตั้งแต่ต้นปี เราได้เข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้างเงินทุน ซึ่งเปิดโอกาสให้เราปรับแผนการบริหารเงินทุน และเพิ่มการคืนผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว จากความคืบหน้าดังกล่าวผมมั่นใจว่า เราจะสามารถดำเนินตามแผนที่วางไว้ และรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่องไว้ได้ตลอดครึ่งปีหลังรวมถึงในอนาคต และทำให้กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลก้าวสู่เป้าหมายทางการเงินในปี 2570 ได้อย่างมั่นคง”
สำหรับความคืบหน้าของแผนส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน บริษัทฯ ได้ซื้อคืนหุ้นจำนวน 72 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 711ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30มิถุนายน 2568 โดยคาดว่าจะดำเนินการตามแผนให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแผนจะคืนรายได้สุทธิจากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกของ ICICI Prudential Asset Management Company Limited (‘IPAMC’)
ด้านการบริหารทุน บริษัทฯ มุ่งสู่แนวทางการคืนทุนรวมจากกระแสเงินสดที่สร้างได้ในแต่ละปีโดยวางแนวทางการเติบโตของเงินปันผลสามัญต่อหุ้นมากกว่า 10% ต่อปี สำหรับปี 2568-2570และ โครงการซื้อหุ้นคืน เป็นมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 และ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2570 โดยระหว่างปี 2567 -2570 บริษัทยังคงเดินหน้าแผนคืนผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นรวมกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งการคืนทุนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ จากเงินส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน