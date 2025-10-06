“หนิง” อินฟลูฯผู้เลี้ยงสิงโตอีกคนเคลื่อนไหวหลังข่าวสิงโตหลุดกัดเด็ก ยืนยัน “ไอ้พงษ์อยู่ในกรงดี”

หลังเกิดเหตุสิงโตหลุดกัดเด็กชายวัย 11 ขวบที่กาญจนบุรี เพจ“ลุงอาร์ทป้าหนิง” อินฟลูเอนเซอร์ผู้เลี้ยงสิงโตอีกคน ออกมาโพสต์ยืนยัน “สรพงษ์” สิงโตในความดูแลอยู่ในกรงอย่างปลอดภัย ไม่มีทางหลุดแน่นอน
จากกรณีสิงโตเพศเมีย อายุราว 1 ปี 2 เดือน หลุดจากกรงของอินฟลูเอนเซอร์ในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และเข้าไปกัดเด็กชายวัย 11 ขวบได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่เร่งจับกลับเข้ากรงและเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ดูแลชั่วคราว ขณะที่เจ้าของออกมายอมรับผิด ขอโทษและรับปากรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกและเป็นกระแสวิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการเลี้ยงสัตว์ป่าในพื้นที่ชุมชน ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (6 ต.ค.) เพจ “ลุงอาร์ทป้าหนิง“ อีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์คนดัง ที่เลี้ยงสิงโตเช่นกัน ได้ออกมาโพสต์หลังชาวเน็ตถล่มถาม หวั่นเกิดเหตุซ้ำรอยนั้นได้ออกมาแสดงความคิดเห็น โดยระบุข้อความว่า “ข่าวสิงโตออกมาอีกแล้ว ที่หลุดออกไปไล่กัดคน คราวนี้ชาวบ้านกูแตกตื่นเลย กลัวไอ้พงษ์จะหลุดไป
ไม่ต้องกลัวนะ ไอ้พงษ์กูอยู่ในกรงอย่างดี หมดไปหลายบาท ไม่มีทางเล็ดลอดออกไปได้ แถมถ้าหลุดออกไปมันคงไปหาเล่นบอล ตัวใหญ่โตแต่มันยังเอ๋ออยู่เลย เลี้ยงไก่วันละหลายโล กินอิ่มกินเต็ม ยังไม่น่าจะอยากกินใคร เอาไว้มันเริ่มหิวคนเมื่อไรจะบอกนะ 55555555555”