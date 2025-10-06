"FatCat Number 1 The Orchestra" ขนเพลงอันดับ 1 จาก 2 คลื่น มาเล่นใหม่ในสไตล์ออร์เคสตรา

ผ่านรวมคอนเสิร์ตวงที่เคยฮิตของคลื่นแฟตจาก 2 ครั้งก่อน ในที่สุด ทางคลื่น แคท เรดิโอ ก็ได้จัดคอนเสิร์ตกันอีกครั้ง ในคอนเซปต์รวมเพลงอันดับ 1 จากทั้ง 2 คลื่น มาบรรเลงในรูปแบบออร์เคสตรา กับคอนเสิร์ต ‘FatCat Number 1 The Orchestra คอนเสิร์ตใหญ่เกินเรื่อง เครื่องแน่น ฮิตที่หนึ่ง ซึ้งที่สุด มันที่ซู้ด’ ณ วัน แบงคอก ฟอรั่ม เมื่อช่วงวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยในช่วงแรกของงานเริ่มด้วย ก่อนฤดูฝน โดย ยัวร์มูด, หรือ โดย เย่ วงสเลอ, โย่ง วงอาร์มแชร์ กับเพลง รึเปล่า และ วันที่ฉันป่วย, โลกแห่งดนตรี โดย เล็ก วงพราว, Vacation Time โดย แอลลี่ กับ ภูมิ วิภูริศ ก่อนที่ภูมิ จะร้องอีก 2 เพลง คือ Lover Boy กับ I Wanna Be With You, มะเหมี่ยว กับ กรีซซี่ คาเฟ่ จะร่วมกันร้องเพลง คำบางคำ หลังจากนั้น กรีซซี่ คาเฟ่ จะร้องเดี่ยวกับ เรื่องสั้น 132 คำ และ สิ่งเหล่านี้ ที่ได้ เล็ก ฮิวโก้ มาร่วมร้อง และ บอย อิมเมจิ้น กับเพลง แค่ไหน แค่นั้น ในช่วงของโชว์แรกของงาน
จากนั้นเข้าสู่ช่วงกลางของงาน ด้วย พอได้แล้ว โดย นภ พรชำนิ และ เจอรี่, ทำได้เพียง โดย แหลม สมพล, ดินแดน โดย เอเลี่ยน เซฟ แพลนเน็ต, ความคิด โดย คอปเปอร์ กับ มาคริส วงบัส บีคอส ออฟ ยู ไอ ไชน์, Heroes โดย ญารินดา, Hailstorms โดย เล็ก ฮิวโก้, ตุลย์ วงอพาร์ตเมนต์คุณป้า กับเพลง กำแพง และ ลิปสติกบนลิปสติก, ม้าลายอยากขับรถจิ๊บ โดย อ๋องแอ๋ง วงไปส่งกู บขส ดู๊, โรคจิต โดย เย่ วงสเลอ, รอให้เธอบอก โดย วงวาฬแอนด์ดอล์ฟ และ เข้ากันไม่ได้ โดย ยัวร์มู้ด
จนเข้าสู่ช่วงท้ายของงานก็ไปกันต่อด้วย รักไม่ได้ โดย บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, แค่ โดย น้อย วงพรู, คู่กัน โดย ญารินดา, เกี่ยวกันไหม โดย แอลลี่, ชั่วโมงต้องมนต์ โดย บอย-ตรัย ภูมิรัตน, จันทร์เจ้า โดย แหลม สมพล, Hormone โดย บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, กระเป๋าแบนแฟนยิ้ม โดย ก้อง สหรัถ, กลับมา โดย บอย-ตรัย ภูมิรัตน และ ก้อง สหรัถ, I'm Ok // Not Ok โดย คอปเปอร์ กับ มาคริส วงบัส บีคอส ออฟ ยู ไอ ไชน์, เผลอ โดย นภ พรชำนิ และ บุษบา โดย อ๋องแอ๋ง วงไปส่งกู บขส ดู๊ กับทั้งหมด เป็นการส่งท้ายโชว์ครบ 36 เพลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปอย่างสมบูรณ์