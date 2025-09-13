“FATCAT 3” ใหญ่เกินเรื่อง เครื่องแน่นเว่อร์ จัด ORCHESTRA เล่นเพลงอันดับ 1 ชาร์ต FAT RADIO , CAT RADIO ศิลปินกว่า 30 ชีวิตตบเท้าร่วมถ่ายทอด

ฝากความประทับใจแบบโตๆ มันๆ และ โตๆ แมวๆ ข้ามยุคพร้อมกันใน “FATCAT คอนเสิร์ตวันนั้นในแบบวันนี้” มาแล้วถึง 2 ปี และปีนี้ CAT RADIO ขอนำ “FATCAT” ก้าวสู่ปีที่ 3 แบบยิ่งใหญ่ใน CHANG MUSIC CONNECTION PRESENTS “FATCAT NUMBER 1 THE ORCHESTRA” คอนเสิร์ตใหญ่เกินเรื่อง เครื่องแน่น ฮิตที่หนึ่ง ซึ้งที่สุด มันที่ซู้ดด กับการคัดสรรเฉพาะเพลงอันดับ 1 ในชาร์ตของ FAT RADIO ตั้งแต่ยุค 2000 จนถึงยุค CAT RADIO ในปัจจุบัน เพิ่มท้อปอัปความใหญ่เกินเรื่องด้วยการเรียบเรียงดนตรีใหม่ในแบบออร์เคสตร้าวงใหญ่ใส่เต็ม ดีดสีตีเป่าเร้าใจ ให้ได้ฟังเพลงที่คุ้นเคยแบบยิ่งใหญ่ ผ่านการถ่ายทอดความเพราะโดยเสียงของศิลปินทุกยุค อาทิ บอย ตรัย, บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, ก้อง สหรัถ, น้อย พรู, เล็ก พราว, กรีสซี คาเฟ, แหลม สมพล, ญารินดา, เย่ สเลอ, โย่ง อาร์มแชร์, ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า, ฮิวโก้ จุลจักร รวมถึงน้องๆ รุ่นใหม่ ที่มีสไตล์ที่ 1 ไม่เหมือนใคร ทั้ง แอลลี่ นิติพน, บอย ยัวร์มู้ด, มามิโอะ, เอเลี่ยน เซฟแพลนเน็ต, วาฬแอนด์ดอล์ฟ, บอย อิมเมจิ้น, อ๋องแอ๋ง ไปส่งกู บขส. ดู๊, ภูมิ วิภูริศ และเซอร์ไพรส์สุด ๆ กับการขึ้นเวทีนี้ครั้งแรกแบบออร์เคสตราของ ‘คอปเปอร์’ และ ‘มาร์คคริส’ จากบอยกรุ๊ปอันดับหนึ่ง BUS because of you i shine
ส่วนการเลือกเพลงทีมงานคัดแล้วคัดอีก จากอันดับหนึ่งในชาร์ต FAT และ CAT รวม 20 กว่าปี ใครคิดถึงหรือชื่นชอบเพลงเหล่านี้ ทั้ง กลับมา (ทูเดย์สอะโกคิดส์), วอน (เดอะพีชแบนด์), บุษบา (โมเดิร์นด็อก), แค่ (พรู), คู่กัน (ญารินดา), LOVER BOY (ภูมิ วิภูริศ), พบกันใหม่ (โพลีแคท), ก่อนฤดูฝน (เดอะทอยส์), และอีกหลายเพลง ได้ฟังกันชัวร์ ส่วนใครจะร้องเพลงไหนไปตามดูได้ในคอนเสิร์ต รับรองร้องดีมีลีลาอันดับหนึ่งแน่นอน
และ FATCAT ปีนี้จะมีเซอร์ไพรส์ชวนศิลปินรวมกันเฉพาะกิจร้องเพลงอันดับหนึ่งประสานกับวงออร์เคสตราที่จะนำพาความประทับใจไปตลอดกาล น่าดูที่ซู้ดด การันตีความปังโดย มด - ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล มิวสิกไดเร็กเตอร์และโปรดิวเซอร์ผู้มากประสบการณ์ ผ่านงานทำอัลบั้มและทำคอนเสิร์ตร่วมกับศิลปินระดับประเทศมาแล้วมากมาย
พลาดไม่ได้ CHANG MUSIC CONNECTION PRESENTS “FATCAT NUMBER 1 THE ORCHESTRA” เสาร์ที่ 4 ตุลาคม นี้ ที่ ONE BANGKOK FORUM จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ Early Ticket ราคา 2,000 / 2,500 / 3,000 / 3,500 บาท กดก่อนหมด ที่ www.theconcert.com app:The Concert
