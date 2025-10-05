สองตายาย อ.เสนา กลั้นน้ำตาไม่อยู่ น้ำท่วมสูงถึงหน้าต่าง ต้องหนุนพื้นนอนกลางน้ำ เผยไม่ได้นอนเลยสักคืน กลัวน้ำจะขึ้นถึงหัวนอน

พระนครศรีอยุธยา - อ.เสนายังหนัก น้ำท่วมกระทบเกือบหมื่นหลังคาเรือน น้ำล้นท่วมถนนสายหลัก สองตายายกลั้นน้ำตาไม่อยู่ น้ำท่วมสูงถึงหน้าต่าง ต้องหนุนพื้นนอนกลางน้ำ เผยไม่ได้นอนเลยสักคืน กลัวน้ำจะขึ้นถึงหัวนอน
วันนี้( 5 ต.ค.) สถานการณ์น้ำที่ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าขั้นวิกฤติ หลังเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำจาก 2,500 จะค่อยเพิ่มขึ้นถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้แม่น้ำน้อย เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าตอนนี้ ถนนสายหลัก เสนา – ผักไห่ ช่วง ตำบลบ้านกระทุ่ม – ตำบลหัวเวียง น้ำเริ่มทะลักเข้าท่วมล้นข้ามถนนแล้วกว่า 10 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทเร่งทำคันกั้นน้ำ
นางสาว จันทร์เจ้า โพธิ์สุทธิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา เปิดเผยว่า ว่าหากปล่อยให้ถนนถูกตัดขาดหรือท่วมถนนคงลำบาก เพราะถือว่าเป็นพื้นที่เดียวที่แห้งตอนนี้ เพราะในพื้นที่ถูกน้ำท่วมหมด มีถนนจุดเดียว ตอนนี้ชาวบ้าน ขึ้นมาพักริมถนนกางเต็นท์นอนในที่สูง ถ้าถนนตัดขาดก็คงลำบากมากสำหรับชาวบ้านในพื้นที่ เพราะชาวบ้านต้องใช้เป็นเส้นทางหลัก คนเสนาเหนือรับน้ำไม่ไหวแล้ว
ขณะเดียวกัน ที่ บ้านของ นางวิไล สมสุข อายุ 56 ปี และสามี นายวันชัย กลั้นดี อายุ 68 ปี ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกน้ำท่วมตัวบ้าน สูงกว่า 1 เมตร ต้องงัดพื้นบ้านนำมาหนุนทำที่นอนซึ่งอยู่ระดับหน้าต่างแล้ว เพราะไม่มีทางไปไหนได้ทรัพย์สินก็อยู่ในบ้านหนุนสูงไว้
นางวิไล พูดทั้งน้ำตา สามีป่วยมะเร็ง จะพาไปหาหมอก็ต้องพายเรือออกริมถนน น้องชาย ก็ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ จะไปอยู่ข้างนอกก็ลำบาก ทุกวันนี้ไม่เคยนอนหลับเลย กลัวน้ำจะขึ้นถึงหัว น้ำล้อมบ้านไว้ทุกด้าน ทนอยู่กับน้ำมานานแล้ว ขึ้นถึงพื้นบ้านหนที่สามแล้ว ทุกอย่างคับแคบไปหมด ต้องพายเรือเข้าออก ห้องน้ำก็ต้องพายเรือไปใช้ข้างนอก สภาพชีวิตสุดลำบาก ตอนนี้ น้ำท่วม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปแล้ว 17 ตำบล 134 หมู่บ้าน กว่า 9,297 ครัวเรือน