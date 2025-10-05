xs
xsm
sm
md
lg

สองตายาย อ.เสนา กลั้นน้ำตาไม่อยู่ น้ำท่วมสูงถึงหน้าต่าง ต้องหนุนพื้นนอนกลางน้ำ เผยไม่ได้นอนเลยสักคืน กลัวน้ำจะขึ้นถึงหัวนอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระนครศรีอยุธยา - อ.เสนายังหนัก น้ำท่วมกระทบเกือบหมื่นหลังคาเรือน น้ำล้นท่วมถนนสายหลัก สองตายายกลั้นน้ำตาไม่อยู่ น้ำท่วมสูงถึงหน้าต่าง ต้องหนุนพื้นนอนกลางน้ำ เผยไม่ได้นอนเลยสักคืน กลัวน้ำจะขึ้นถึงหัวนอน

วันนี้( 5 ต.ค.) สถานการณ์น้ำที่ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าขั้นวิกฤติ หลังเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำจาก 2,500 จะค่อยเพิ่มขึ้นถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้แม่น้ำน้อย เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าตอนนี้ ถนนสายหลัก เสนา – ผักไห่ ช่วง ตำบลบ้านกระทุ่ม – ตำบลหัวเวียง น้ำเริ่มทะลักเข้าท่วมล้นข้ามถนนแล้วกว่า 10 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทเร่งทำคันกั้นน้ำ

นางสาว จันทร์เจ้า โพธิ์สุทธิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา เปิดเผยว่า ว่าหากปล่อยให้ถนนถูกตัดขาดหรือท่วมถนนคงลำบาก เพราะถือว่าเป็นพื้นที่เดียวที่แห้งตอนนี้ เพราะในพื้นที่ถูกน้ำท่วมหมด มีถนนจุดเดียว ตอนนี้ชาวบ้าน ขึ้นมาพักริมถนนกางเต็นท์นอนในที่สูง ถ้าถนนตัดขาดก็คงลำบากมากสำหรับชาวบ้านในพื้นที่ เพราะชาวบ้านต้องใช้เป็นเส้นทางหลัก คนเสนาเหนือรับน้ำไม่ไหวแล้ว

ขณะเดียวกัน ที่ บ้านของ นางวิไล สมสุข อายุ 56 ปี และสามี นายวันชัย กลั้นดี อายุ 68 ปี ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกน้ำท่วมตัวบ้าน สูงกว่า 1 เมตร ต้องงัดพื้นบ้านนำมาหนุนทำที่นอนซึ่งอยู่ระดับหน้าต่างแล้ว เพราะไม่มีทางไปไหนได้ทรัพย์สินก็อยู่ในบ้านหนุนสูงไว้

นางวิไล พูดทั้งน้ำตา สามีป่วยมะเร็ง จะพาไปหาหมอก็ต้องพายเรือออกริมถนน น้องชาย ก็ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ จะไปอยู่ข้างนอกก็ลำบาก ทุกวันนี้ไม่เคยนอนหลับเลย กลัวน้ำจะขึ้นถึงหัว น้ำล้อมบ้านไว้ทุกด้าน ทนอยู่กับน้ำมานานแล้ว ขึ้นถึงพื้นบ้านหนที่สามแล้ว ทุกอย่างคับแคบไปหมด ต้องพายเรือเข้าออก ห้องน้ำก็ต้องพายเรือไปใช้ข้างนอก สภาพชีวิตสุดลำบาก ตอนนี้ น้ำท่วม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปแล้ว 17 ตำบล 134 หมู่บ้าน กว่า 9,297 ครัวเรือน










สองตายาย อ.เสนา กลั้นน้ำตาไม่อยู่ น้ำท่วมสูงถึงหน้าต่าง ต้องหนุนพื้นนอนกลางน้ำ เผยไม่ได้นอนเลยสักคืน กลัวน้ำจะขึ้นถึงหัวนอน
สองตายาย อ.เสนา กลั้นน้ำตาไม่อยู่ น้ำท่วมสูงถึงหน้าต่าง ต้องหนุนพื้นนอนกลางน้ำ เผยไม่ได้นอนเลยสักคืน กลัวน้ำจะขึ้นถึงหัวนอน
สองตายาย อ.เสนา กลั้นน้ำตาไม่อยู่ น้ำท่วมสูงถึงหน้าต่าง ต้องหนุนพื้นนอนกลางน้ำ เผยไม่ได้นอนเลยสักคืน กลัวน้ำจะขึ้นถึงหัวนอน
สองตายาย อ.เสนา กลั้นน้ำตาไม่อยู่ น้ำท่วมสูงถึงหน้าต่าง ต้องหนุนพื้นนอนกลางน้ำ เผยไม่ได้นอนเลยสักคืน กลัวน้ำจะขึ้นถึงหัวนอน
สองตายาย อ.เสนา กลั้นน้ำตาไม่อยู่ น้ำท่วมสูงถึงหน้าต่าง ต้องหนุนพื้นนอนกลางน้ำ เผยไม่ได้นอนเลยสักคืน กลัวน้ำจะขึ้นถึงหัวนอน
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น