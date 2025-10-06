"สุวินัย" ขอโทษ "สนธิ" ที่งับ fake news กล่าวหากลับใจยืนข้าง "ทักษิณ"

"สุวินัย ภรณวลัย" ขอโทษ "สนธิ ลิ้มทองกุล" หลังเคยงับ Fake News กล่าวอ้างว่าสนธิกลับใจ เห็นใจทักษิณ ชินวัตรที่เป็นแพะรับบาป” โดยไม่ได้ตรวจสอบต้นตอของข้อมูลให้รอบด้าน
วันนี้ (6 ต.ค. 68) รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก "สุวินัย ภรณวลัย" ระบุว่า สนธิไม่ได้กลับใจ : ข่าวเรื่องกลับใจคือ Fake News และบทเรียนว่าด้วยจิตวิทยาการเมืองของความอยากเชื่อ
1. คำขอโทษจากผู้ที่เคยงับ Fake News
ผมต้องเริ่มต้นบทความนี้ด้วยคำ “ขอโทษ” คุณสนธิ อย่างตรงไปตรงมา เพราะก่อนหน้านี้ ผมเองก็พลาด — พลาดเชื่อข่าวที่ว่า “สนธิ ลิ้มทองกุลกลับใจ เห็นใจทักษิณ ชินวัตรที่เป็นแพะรับบาป” โดยไม่ได้ตรวจสอบต้นตอของข้อมูลให้รอบด้าน
ต่อมาคนสนิทของคุณสนธิได้ติดต่อมาชี้แจงพร้อมส่งคลิป TikTok ที่เจ้าตัวพูดเองยืนยันชัดว่า ข่าวดังกล่าว เป็น Fake News
ผมจึงขอใช้พื้นที่นี้
ทั้งเพื่อแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และเพื่อชวนทุกคนมองปรากฏการณ์นี้ในเชิงลึก ว่าเหตุใดผู้คนจำนวนมาก — ไม่เฉพาะผม — จึง “รู้สึก” ว่าคุณสนธิ "กลับใจ" ทั้งที่ความจริงไม่ใช่เลย
2. Fake News ที่เกิดจากความอยากเชื่อ
ยุคนี้ “ความรู้สึก” มักวิ่งเร็วกว่าความจริง และหลายครั้ง ข่าวปลอมไม่ได้เกิดจากความจงใจหลอกลวง แต่มาจาก “ความอยากเชื่อ” ของมวลชนเองในโลกที่อารมณ์เป็นใหญ่เหนือข้อมูลมนุษย์จะเลือกเชื่อสิ่งที่ สอดคล้องกับอารมณ์ที่ตนกำลังรู้สึก (perception) ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง Fake News จึงไม่ต้องการผู้สร้างเก่ง ๆ
แค่ต้องการผู้เชื่อที่กำลังเหนื่อยและอยากเห็นโลกง่ายขึ้นกรณีข่าว “สนธิกลับใจ” ก็เป็นเช่นนั้นมันแพร่ไวเพราะผู้คนอาจเหนื่อยหน่ายจากความขัดแย้งเก่าและอยากเชื่อว่า “ถึงเวลาที่อดีตศัตรูจะคืนดีกันเสียที”จึงเผลอร่วมสร้างภาพลวงขึ้นโดยไม่รู้ตัว
3. ทำไมผู้คนจึง รู้สึก ว่าสนธิกลับใจ
หากมองอย่างเป็นธรรมต้นเหตุของความเข้าใจผิดไม่ได้อยู่ที่ “คำพูดของสนธิ”แต่อยู่ที่ “การเปลี่ยนเป้าหมายในการวิพากษ์” ของเขาจากที่เคยตำหนิทักษิณอย่างรุนแรงในอดีต
วันนี้คุณสนธิกลับหันไปวิจารณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่บัดนี้กลายเป็นองคมนตรีแล้ว ด้วยน้ำเสียงเข้มข้นไม่แพ้กันในสายตาของผู้ที่คิดแบบ ขาว–ดำภาพนี้ถูกตีความง่าย ๆ ว่า“เขาคงเปลี่ยนข้างแล้วแน่ ๆ”แต่ในความจริง สิ่งที่เปลี่ยนคือ “ผู้มีอำนาจที่ต้องตรวจสอบ”ไม่ใช่ “จุดยืน” ของผู้ตรวจสอบคุณสนธิยังคงยึดหลักเดิม —ตรวจสอบผู้มีอำนาจ ไม่ว่าผู้นั้นจะชื่ออะไร
4. ไฟย้ายฟืน : จิตวิทยาของความเข้าใจผิด
ปรากฏการณ์นี้สะท้อนสิ่งที่เรียกว่า “ไฟย้ายฟืน”คือเมื่อไฟแห่งความเกลียดหรือความเชื่อแรงกล้าต่อสิ่งหนึ่งเริ่มมอดลงจิตมนุษย์ซึ่งคุ้นเคยกับการ “มีศัตรู”
จะหาฟืนใหม่มารองรับเปลวไฟนั้นเสมอไฟไม่ได้ดับ มันแค่เปลี่ยนเชื้อเพลิงคนที่เคยตั้งศัตรูไว้ชื่อ “ทักษิณ”
เมื่อไม่อยากเกลียดเขาแล้วก็ย้ายความเกลียดไปเผา “ลุงตู่” แทนโดยไม่รู้ตัวและเมื่อเห็นคุณสนธิพูดถึงลุงตู่ด้วยน้ำเสียงเข้มภาพในใจมวลชนที่รักลุงตู่จึงสรุปโดยอัตโนมัติว่า“เขากลับใจแน่ ๆ” ทั้งที่เจ้าตัวเพียงใช้ไฟดวงเดิมเพียงเปลี่ยนฟืนเท่านั้นเอง
5. Perception vs Reality : เมื่อภาพในใจชนะข้อเท็จจริง
เราทุกคนกำลังอยู่ใน “ยุคหลังความจริง” (post-truth era)ซึ่ง "ภาพในใจผู้คน" มีอำนาจเหนือข้อเท็จจริงผู้ที่อยากเห็นการปรองดองจะมองทุกการพูดอ่อนเสียงลงว่าเป็น “การกลับใจ”ผู้ที่อยากเห็นศัตรูเก่ากลับตัวจะตีความความเงียบว่าเป็น “สัญญาณสำนึกผิด”ในขณะที่ความจริงอาจเป็นเพียง “การพูดด้วยสติ” มากขึ้นเท่านั้นเอง
กรณีคุณสนธิจึงกลายเป็นกระจกสะท้อนสังคมว่าเรายังติดอยู่ในจิตแบบ binary politics —ที่ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องตีความว่า “อยู่ฝ่ายไหน”ทั้งที่ในความจริงจิตที่เติบโตแล้ว ไม่จำเป็นต้องเลือกข้างอีกต่อไป
6. บทเรียนแห่งสติ
เหตุการณ์นี้สอนผมอย่างหนึ่งว่า“แม้ผู้ที่รู้เท่าทันสื่อ ก็ยังอาจพลาดได้ ถ้าใจอยากเชื่อ”เพราะต้นเหตุของการหลงไม่ใช่ความไม่รู้แต่คือความอยากให้โลกเป็นไปตามใจตนจึงขอให้บทความนี้เป็นทั้งคำขอโทษและคำเตือนตัวเองว่า —ในยุคที่ทุกคนถือไมค์อยู่ในมือการนิ่งและตรวจสอบก่อนพูดคือรูปแบบใหม่ของความรับผิดชอบทางปัญญาการเปลี่ยนเป้าของการวิจารณ์ ไม่ได้แปลว่าคน ๆ นั้นเปลี่ยนจุดยืนจิตที่เติบโตจะไม่รีบตัดสินใครจากศัตรูที่เขาวิจารณ์“โลกไม่ต้องการให้เราเชื่อเร็วขึ้น ทแต่ต้องการให้เราเห็นชัดขึ้น”
ทั้งนี้ก่อนหน้า สุวินัย ได้โพสต์ว่า จิตวิทยาการเมืองของการกลับใจ : บททดลองอธิบาย จุดยืนที่เปลี่ยนไปของ สนธิ ลิ้มทองกุล
1. จุดหักเหของผู้เคย “ศรัทธา” โดยเอาธรรมนำหน้า
ในห้วงเวลากว่ายี่สิบปีที่สังคมไทยสั่นสะเทือนด้วยการเมืองสองขั้ว และสื่อเลือกข้างผู้คนจำนวนไม่น้อยเคยลุกขึ้นสู้ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ฝ่ายเราคือความถูกต้อง”
แต่เมื่อเวลาผ่านไปสองทศวรรษเรากลับเห็นภาพแปลกประหลาดชนิดแทบไม่เชื่อสายตาตนเอง...ผู้ที่เคยเป็นแกนนำของเหล่า "นักรบแห่งธรรม" กลับหันมาปรบมือให้ศัตรูเก่าอย่าง ทักษิณ ชินวัตร ได้อย่างไม่เคอะเขิน
กรณี “สนธิ ลิ้มทองกุล” จึงมิใช่เรื่องเฉพาะบุคคลและไม่ใช่กรณีเดียวของ "ผู้กลับใจ"แต่มันคือกระจกสะท้อน “พลวัตทางจิตของคนการเมืองไทย” ที่หมุนวนในวงจรซ้ำ ๆจากศรัทธา → เกลียดชัง → เหนื่อยล้า → เข้าใจ → ปลงตกและในบางกรณี…ก็กลายเป็นการ “กลับใจ” ชนิดพลิกขั้ว
2. เมื่อไฟแห่งอุดมการณ์แปรเป็นเถ้าถ่านของความเข้าใจ
จิตมนุษย์ไม่อาจเผาไหม้อยู่ในเปลวไฟแห่งความเชื่อไปได้ตลอดกาลหรอกสักวันไฟนั้นย่อมมอดลงเองในที่สุด
และเมื่อไฟแห่งความเชื่อดับมอดลง เหลือเพียงเถ้าถ่านแห่งประสบการณ์ที่เจ็บปวด -ผิดหวัง- ขมขื่นความเกลียดชังที่เคยมีต่อฝ่ายตรงข้ามบางครั้งจึงกลับกลายเป็น "ความเห็นใจ" แบบแปลกประหลาด คือแลเห็นเขาเป็น “มนุษย์ที่ถูกกาลเวลาเผาไหม้” เฉกเช่นเดียวกับตนเองทั้งเขาและ ศัตรูของเขาล้วนถูก "กาลเวลา" (พระกาฬ=พระกาล) กลืนกิน เหมือนกัน
ผมจึงมองว่า การกลับใจของคุณสนธิต่อเรื่องทักษิณ มิใช่การทรยศต่ออุดมการณ์ในอดีตของตนเองแต่น่าจะเป็นสัญญาณว่าบ่งชี้ว่าจิตของคุณสนธิเริ่มแก่ชราแล้ว
คือแก่พอจะเห็นว่า
“การตามจองล้างจองผลาญทักษิณเหมือนเมื่อยี่สิบปีก่อน มันหมดความหมายไปมากแล้ว จงหันมาเกลียดตัวความชั่ว แทนคนที่ทำชั่วน่าจะดีกว่า”
แต่สิ่งที่แปลกแต่จริงที่เกิดขึ้นตามมา หลังจากคุณสนธิเปล่งวาจาเลิกเกลียดทักษิณและกลับมาเห็นใจทักษิณแล้ว คุณสนธิกลับแสดงออกถึงความเกลียดชัง "ลุงตู่" แทน
ราวกับว่า เปลวไฟแห่งความเชื่อ (ในธรรม) เปลี่ยนไปเป็น เปลวไฟแห่งความเกลียดชังล้วน ๆ แทน โดยที่ เปลวไฟดวงต่อไปที่จะมาแทน เปลวไฟแห่งความเกลียดชัง ย่อมเป็นเปลวไฟแห่งความเหนื่อยล้า อย่างแน่นอนเพราะลุงตู่ ท่านเป็นองคมนตรีที่อยู่เหนือความขัดแย้งไปแล้วนั่นเองขณะที่จิตของคุณสนธิยังวนเวียนอยู่ใน วัฏจักรของ "พลวัตทางจิตของคนการเมืองไทย" อยู่เลย
3. ความเหนื่อยล้าทางอุดมการณ์: โรคเรื้อรังของคนในยุทธภพทุกยุค
ขอให้เรามองให้ไกลกว่าเรื่องการกลับใจของคุณสนธิ โดยมองให้เห็นป่าทั้งป่า มองให้เห็นพลวัตแห่งอุดมการณ์ทั้งหลายที่อยู่ใต้กฏแห่งไตรลักษณ์ทุกยุคสมัยย่อมมี “นักรบทางความคิด” ของยุคตนพวกเขาจุดไฟเพื่อเผาเงามืดของสังคมแต่เมื่อไฟนั้นเผานานเกินไปไฟนั้นมันย้อนมาเผาใจของผู้ถือคบเพลิงเองจนบังเกิดปรากฏการณ์ "ธาตุไฟแตก"นี่คือโรคเรื้อรังของชนชั้นนำทางความคิดทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นปัญญาชนฝ่ายซ้ายในยุคหลังโซเวียตล่มสลายหรือผู้ศรัทธาในลัทธิ WOKE ยุคหลังโควิดพวกเขาต่างต้องเผชิญ "ความเหนื่อยล้าทางอุดมการณ์"
เมื่อพบว่าโลกจริงไม่เคยเดินตามอุดมคติที่ตนเชื่อมั่น“เราสู้เพื่อโลกที่ดีกว่าแต่โลกกลับสู้เพื่ออยู่รอดเฉย ๆ”เมื่อความจริงเจ็บกว่าความเชื่อมนุษย์ย่อมหวนกลับมาหา “ความจริงเชิงอารมณ์” แทนเช่น ความเมตตา ความสงสาร หรือแม้แต่ความเฉยชาต่อทุกฝ่ายซึ่งในภาวะนี้ เสียงของอัตตาเริ่มเงียบแต่เสียงของปัญญายังไม่ดังพอจึงเกิดภาวะกึ่งตื่นรู้–กึ่งสิ้นหวัง
4. การกลับใจ: ปรากฏการณ์ทางจิตในยุค Post-Ideology
กรณีการกลับใจของคุณสนธิ จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของโลกหลังยุคอุดมการณ์ (post-ideological world)นี่ไม่ใช่โลกที่คนไม่มีอุดมการณ์แต่คือโลกที่ทุกอุดมการณ์ล้วนถูกพิสูจน์แล้วว่า “ไม่สมบูรณ์” ต่างหากมนุษย์ยุคนี้จึงเริ่มหันมาหา “อุดมคติส่วนตัว” แทน "อุดมการณ์ลอย ๆ"เช่น ศรัทธาในความสุขส่วนตัว ศรัทธาในการอยู่รอด หรือศรัทธาในความสมถะ (พอเพียง)
สำหรับบางคน การกลับใจทางการเมืองจึงไม่ใช่เรื่องของการยอมจำนนแต่เป็นการถอนรากออกจาก “ความหลงในโครงสร้าง”แล้วกลับมาอยู่ใน “ความจริงของชีวิต”ทว่าถ้ามองลึกในเชิงจิตวิญญาณนี่คือจุดที่มนุษย์เริ่มเดินจาก เส้นทางนักรบเข้าสู่ เส้นทางผู้สังเกตการณ์ (ผู้ดูจิต)จาก “ผู้พิพากษาโลก”กลายเป็น “ผู้ดูโลกอย่างรู้เท่าทัน”
5. วิถีแห่งการกลับใจแบบไร้รอย
ผมไม่แปลกใจเลย ถ้าได้เห็น การกลับใจของเหล่าเยาวชนชูสามนิ้วเพราะมันคือ พลวัตของจิตวิทยาการเมือง แบบเดียวกับการกลับใจของคุณสนธิ นั่นแหละ แค่ต่างกันที่เนื้อหาของการกลับใจเท่านั้นเองแต่ในกรณีของเยาวชนชูสามนิ้วที่กลับใจ เราควรมองว่า จิตของพวกเขามีวุฒิภาวะขึ้น มิใช่ จิตชรา แบบกรณีกลับใจของคุณสนธิในเชิง “ไร้รอย” การกลับใจ มิได้หมายถึงการเปลี่ยนข้างแต่คือการ “คลายแรงยึด” จากขั้วทั้งสองปล่อยให้จิตกลับคืนสู่ความนิ่งขึ้น กลางขึ้นเป็นมองเห็นทั้งฝ่ายผิด–ฝ่ายถูกโดยไม่ถูกดูดกลืนโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
น่าเสียดายที่พลวัตการกลับใจของคุณสนธิยังมาไม่ถึงจุดไร้รอยนี้ อย่างน้อยก็ในตอนนี้นี่คือบทเรียนที่สอนให้รู้ว่าพลังของความเกลียดชังยิ่งใหญ่ได้ก็จริงแต่พลังของ"ความว่าง" กลับทรงพลังยิ่งกว่าการกลับใจแบบไร้รอยจึงมิใช่จุดจบของการต่อสู้แต่เป็นวิวัฒนาการของ “จิตนักรบ” สู่ “จิตโพธิสัตว์”ที่ยังเห็นทุกข์ของโลก แต่ไม่ตกอยู่ในกับดักของอารมณ์ทางการเมืองอีกต่อไป
ผู้ที่ยังยึดมั่นในอุดมการณ์สุดโต่ง ย่อมมองผู้กลับใจว่า “ทรยศ”ผู้ที่ผ่านความเหนื่อยล้าทางอุดมการณ์แล้ว จะมองผู้สุดโต่งว่า “ยังเด็กอยู่”ส่วนผู้ที่บรรลุไร้รอย จะมองทั้งสองฝ่ายด้วยความเมตตาเท่าเทียมกัน“เมื่อไฟแห่งอุดมการณ์มอดลงอย่าดับเถ้าด้วยน้ำแห่งความเย้ยหยันแต่จงเป่ามันด้วยลมหายใจแห่งปัญญา”