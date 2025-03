เปิดราคา พร้อมโปรอัปความจุ Galaxy A56 | A36 | A26 5G มี Galaxy AI ให้ใช้

ครั้งแรกที่ Galaxy A Series มาพร้อม Galaxy AI ที่ยกระดับสู่ Awesome Intelligence ขับเคลื่อนด้วย One UI 7 ให้สามารถใช้งาน Circle to Search ช่วยให้การค้นหาและค้นพบข้อมูลเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย ผู้ใช้สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น สามารถจดจำหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และ URL บนหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว ให้ผู้ใช้สามารถทำงานต่อได้ทันทีเพียงแค่แตะครั้งเดียวจากการพัฒนา Circle to Search มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเพลงที่ได้ยินได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับแอป ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เล่นบนโซเชียลมีเดียจากสมาร์ทโฟน หรือเพลงที่เปิดจากลำโพงบริเวณใกล้เคียง เพียงแค่กดค้างที่แถบนำทางเพื่อเปิดใช้งาน Circle to Search จากนั้นแตะปุ่มดนตรี ก็สามารถระบุชื่อเพลงและศิลปินได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ Galaxy A Series ยังยกระดับประสบการณ์ด้านกล้องไปอีกขั้น ด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อนักสร้างสรรค์คอนเทนต์โดยเฉพาะ มาพร้อมระบบกล้อง Triple Camera ที่ประกอบไปด้วย เลนส์หลัก 50MP ในทุกรุ่น และรองรับการบันทึกวิดีโอด้วย 10-bit HDR บนกล้องหน้าของ Galaxy A56 5G และ Galaxy A36 5G เพื่อภาพเซลฟี่ที่คมชัดและสดใสรวมทั้ง Galaxy A56 5G ยังมาพร้อมกับเลนส์ Ultra-Wide 12MP เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้สร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น ฟีเจอร์ Best Face สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีให้ใช้ได้บน Galaxy A56 5G ช่วยให้การถ่ายภาพกลุ่มดูสมบูรณ์แบบและง่ายกว่าที่เคย โดยผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาที่ใบหน้าหรือองค์ประกอบที่ดีที่สุดของแต่ละคนได้สูงสุดถึง 5 คนนอกจากนี้ Galaxy A56 5G ยังเสริมประสิทธิภาพการถ่ายภาพในที่แสงน้อยด้วยเทคโนโลยี Nightography โดยเพิ่ม Low Noise Mode ในกล้องหน้า 12MP พร้อมรองรับการใช้งานกับกล้องมุมกว้าง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บภาพคอนเทนต์ที่สวยงามคมชัดได้อย่างเหนือระดับ แม้อยู่ในสภาวะแสงน้อยส่วน Galaxy A56 5G และ Galaxy A36 5G มาพร้อมกับ Object Eraser ใช้ลบสิ่งรบกวนที่ไม่ต้องการออกจากภาพถ่าย ไม่ว่าจะเป็นคนที่เดินผ่านเข้ามาในภาพโดยตั้งใจ หรือเงาที่ทำให้ภาพดูไม่สมบูรณ์ ผู้ใช้สามารถเลือกวัตถุที่จะลบได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือลบด้วยตนเอง เพียงแค่แตะไม่กี่ครั้งGalaxy A Series รองรับการอัปเกรด Android OS และ One UI สูงสุดถึง 6 รุ่น พร้อมการอัปเดตด้านความปลอดภัยนานถึง 6 ปี ตัว 3 รุ่นมีหน้าจอ 6.7 นิ้ว แบตเตอรี่ขนาด 5,000mAh โดย Galaxy A56 5G และ Galaxy A36 5G รองรับการชาร์จไฟที่ 45WGalaxy A56 ทำงานบนชิปเซ็ต Exynos 1580 ส่วน Galaxy A36 5G ใช้ Snapdragon 6 Gen 3 และ Galaxy A26 ใช้ Exynos 1380 มาพร้อมช่องระบายความร้อน vapor chamber ขนาดใหญ่ ช่วยรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้การเล่นเกม การดูวิดีโอ และการทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดทั้งนี้ Galaxy A56 5G วางจำหน่ายสี Awesome Lightgray, Awesome Graphite, Awesome Olive และ Awesome Pink โดย Galaxy A56 5G (8/128 GB) ราคา 13,999 บาท และ Galaxy A56 5G (12/256 GB) ราคา 15,999 บาทขณะที่ Galaxy A36 5G (8/128 GB) วางจำหน่ายสี Awesome Lavender, Awesome Black, Awesome White และ Awesome Lime ในราคา 11,999 บาท ส่วน Galaxy A26 5G เตรียมวางจำหน่ายปลายเดือนมีนาคม ในราคา 10,999 บาทโดยลูกค้าที่สั่งซื้อในช่วงเปิดตัว ตั้งแต่วันนี้-เมษายน 68 รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ อัปแรมและความจุเพิ่ม จาก 8 / 128 GB เป็น 12 / 256 GB (มูลค่า 2,000 บาท) Samsung Finance+ ดาวน์เริ่มต้น 0 บาท และสิทธิแลกซื้อ Galaxy Fit3 ลด 300 บาท