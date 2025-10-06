พ่อสามีตัวอย่าง! ประกาศหาทีมตบเมียน้อยลูกชาย ให้ทีมละ 30,000 บาท ลั่นรับไม่จำกัดจำนวน

โซเชียลฯ แห่แชร์โพสต์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กซึ่งอ้างว่าเป็นพ่อสามี ประกาศรับจ้างให้ตบเมียน้อยครั้งละ 30,000 บาท พร้อมสัญญาว่าจ่ายค่าตำรวจและให้ตบจนกว่าเหยื่อจะเลิกกับลูกชาย เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างเสียงวิจารณ์และการถกเถียงในวงกว้างจนโพสต์กลายเป็นไวรัล
วันนี้ (6 ต.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งระบุว่าเป็นพ่อสามี ได้ประกาศหา ทีมที่รับตบเมียน้อย โดยว้าจ้างทีมละ 30,000 บาท ให้ตบครั้งละ 10 นาทีขึ้น ไม่จัดกัดจำนวนผู้สมัคร ขอแค่ตบจนกว่าเมียน้อยจะเลิกกับลูกชาย โดยระบุข้อความว่า “หาทีมตบประจำหลังสวนทุกทีม ให้ตบครั้งละ 30,000 ต้องตบ 10 ทีขึ้นไป ค่าตำรวจออกให้ แล้วแต่ทีมไหนเจอก่อนตบก่อน จ่าย 30,000 แล้วทีมต่อๆไปใครเจอตบได้เลย มารับอีก 30,000 วัน เจอกี่ครั้งให้ตบทุกครั้ง แล้วมารับเงินจากป๋านนท์
โทษฐานแย่งผัวชาวบ้านเค้า ตัวเองก็มีผัวอยู่แล้วยังมาแย่งผัวคนอื่นเค้าอีก หญิงก็ ชั่วชายก็เลวบัดซบ
ขอบพระคุณมากป๋านนแก่แล้วไปตบเอ็งไม่ไหว (ตบแล้วถ่ายรูปมาเบิกเงินค่าปรับออกให้)
พ่อผัวจ่ายค่าตบให้ลูกสะใภ้ครับ แล้วก็ให้ตบได้ทั่วราชอาณาจักรใครตบ เสร็จถ่ายรูปมาครับตบได้ทุกวัน จนกว่ามันจะเลิกกับลูกชาย (อยากฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกที่ ของอำเภอหลังสวน และตะโก
ถ้าเจอรถสี่ประตู ฟอร์ดแร็พเตอร์ ทะเบียน 3456 จันทบุรี สีดำ อยากให้จับอาวุธ ข้าวหลามมีอยู่สองกระบอก 11.มม กลับ9 มม ครับ มองแล้วลูกชายไม่ปกติเหมือนโดนวางยาครับ ขอเจ้าหน้าที่คนไหนสภ. ไหนจับได้ผมในฐานะพ่อครับ ขอเลี้ยง กาแฟ 50,000 บาท ครับคิดว่าสงสารคนแก่ๆครับ”
ทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ ชาวเน็ตต่างแห่แสดงความคิดเห็นต่างเห็นด้วยและชื่นชม แม้จะเป็นการทำร้ายร่างกาย แต่เชื่อว่าพ่อสามีที่รักลูกสะใภ้และออกหน้ารับแทนแบบนี้มีน้อย โดยโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในที่สุด