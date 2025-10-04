หนุ่มจอดรถยนต์ใกล้แหลมบาลีฮาย กลับมาเจอหมาจรจัดรุมแทะสายไฟใต้ท้องรถ พังยับเกือบแสน

หนุ่มเจ้าของรถกระบะ "ฟอร์ด แร็พเตอร์" ถึงกับผงะหลังนำรถไปฝากจอดลานเอกชนใกล้ท่าเรือแหลมบาลีฮายเพื่อไปเที่ยวตกหมึก พอกลับมาพบฝูงสุนัขจรจัดนับสิบตัวรุมล้อม แถมยังมีตัวหนึ่งมุดออกมาจากใต้ท้องรถ พอสตาร์ทรถพบสัญญาณเตือนขึ้นเพียบเต็มหน้าจอ สุดท้ายพบระบบสายไฟหลักถูกกัดจนเสียหายหนัก ตรวจสอบเบื้องต้นคาดมูลค่าความเสียหายเกือบ 1 แสนบาท โชคดีมีประกันชั้นหนึ่ง เผยภาพสุนัขกำลังปีนป่ายรถคันอื่น คาดเป็นตัวแสบวอนเมืองพัทยาเร่งจัดการ
เมื่อวันที่ 3 ต.ค. นายอภิษิตร เพียรกสิกรรม อายุ 37 ปี หรือ คุณษิตร เจ้าของรถกระบะ ฟอร์ด แร็พเตอร์ สีแดง ทะเบียน 5 ขว 1191 กทม. ออกมาโพสต์เตือนภัยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Apisit Pienkasikum" หลังรถยนต์สุดรักถูกสุนัขจรจัดกัดแทะสายไฟใต้ท้องรถจนพังยับเยิน เหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 2 ต.ค. ขณะนำรถไปฝากจอดที่ลานเอกชนแห่งหนึ่งใกล้กับท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ก่อนจะลงเรือไปตกหมึก
เจ้าของรถ เปิดเผยว่า ขณะที่ตนเองและแฟนสาวกลับจากตกหมึกมาถึงจุดจอดรถ ก็พบฝูงสุนัขจรจัดไม่ต่ำกว่า 7-10 ตัว กำลังห้อมล้อมรถอยู่ โดยมีสุนัขหนึ่งตัวมุดออกมาจากใต้ท้องรถ เมื่อสตาร์ทรถก็ปรากฏสัญญาณเตือนความผิดปกติของระบบต่างๆ ขึ้นเต็มหน้าปัด ทั้งพวงมาลัย, เกียร์, ระบบเบรก และระบบชาร์จ ซึ่งทำให้รถไม่สามารถเข้าเกียร์ว่างได้ ต้องเรียกรถสไลด์นำเข้าศูนย์บริการ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นที่ศูนย์บริการพบว่า เมนสายไฟมัดใหญ่บริเวณช่วงเกียร์ รวมถึงสายไฟกราวน์เครื่อง, สายไฟพวงมาลัยไฟฟ้า และพลาสติกบังโคลนล้อ ถูกสุนัขกัดแทะจนเสียหายอย่างหนัก เบ็ดเสร็จความเสียหายรวมเกือบ 100,000 บาท ซึ่งโชคดีที่รถมีประกันภัยชั้นหนึ่งจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
นายอภิษิตรยอมรับว่ารู้สึกตกใจมากกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน และได้มีการถ่ายคลิปสุนัขตัวหนึ่งกำลังปีนป่ายรถคันอื่นที่จอดอยู่ในบริเวณเดียวกันไว้ได้บางส่วน เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นคำเตือนภัย
พร้อมฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ เมืองพัทยา ให้เข้ามาจัดการดูแลปัญหาฝูงสุนัขจรจัดในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวรายอื่นต้องประสบปัญหาและความเสียหายเช่นเดียวกับตนเอง หากไม่มีประกัน ก็คงต้องรับผิดชอบค่าซ่อมเองทั้งหมด