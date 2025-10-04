กองทัพไทย ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการสร้างรั้วชายแดนไทย–กัมพูชา ตามมติ สม

โฆษก กองทัพไทย เผยการสร้าง รั้วชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นไปตามมติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยจะดำเนินการเฉพาะ จุดที่เหมาะสม และออกแบบรั้วต่างกันตามสภาพพื้นที่ มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยยั่งยืน กองทัพไทยทำหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันเจตนารมณ์ปกป้องอธิปไตยชาติ.
เมื่อวันที่ 3 ต.ค. พลตรี วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยถึงกรณีการปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำรั้วตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน กองทัพไทย ขอชี้แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
1. จากการประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้มีมติให้ดำเนินการสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงและป้องกันปัญหาตามแนวชายแดน
2. พื้นที่การก่อสร้าง จะพิจารณาดำเนินการเฉพาะในจุดที่เหมาะสม
3. ลักษณะของรั้วจะออกแบบแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและเงื่อนไขในแต่ละพื้นที่
4. สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม โดยกองบัญชาการกองทัพไทย ทำหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ กองทัพไทยยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามมติของ สมช. มุ่งหวังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างยั่งยืน และขอให้ประชาชนมั่นใจในเจตนารมณ์ของกองทัพไทยในการดูแลความสงบเรียบร้อยและปกป้องอธิปไตยของชาติ หากมีความคืบหน้าในการระบุพื้นที่และรูปแบบในการจัดสร้าง จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป