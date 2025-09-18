กองทัพไทยแจงกลุ่มควันปกคลุมตึกบัญชาการ คาดไฟฟ้าลัดวงจร ไม่มีผู้บาดเจ็บ-ตัวอาคารไม่เสียหาย

โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีกลุ่มควันปกคลุมอาคารกองบัญชาการกองทัพไทยคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร
วันที่ 18 กันยายน 2568 เวลา 06.00 น.ได้เกิดเหตุไฟไหม้ที่ห้องอาหาร 50 จากตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าและลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงตึกกองบัญชาการกองทัพไทย บริเวณชั้น 6 ข้างห้องเสนาธิการทหาร เจ้าหน้าที่เวรยามและสารวัตรทหาร ได้ช่วยกันใช้ถังดับเพลิงในการดับเพลิง แต่ไม่สามารถเข้าถึงต้นเพลิงในการระงับดับไฟได้ จึงได้ประสานรถตับเพลิงและขอส่วนสนับสนุนรถดับเพลิง นทพ. มาช่วยในการระดับดับเพลิง โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการระงับเหตุในทันที เบื้องต้นสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
พลตรี วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้ ยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงต่อโครงสร้างอาคารแต่อย่างใด
กองบัญชาการกองทัพไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิด และจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนและสื่อมวลชนรับทราบต่อไป