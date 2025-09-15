‘เสธ.เบิร์ด’ ย้ำเปิดด่านไทย–กัมพูชา คือความจริงที่ต้องแลกด้วยเลือดและชีวิตทหาร–ประชาชน

พล.ต.วัชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย โพสต์ถึงกรณีเปิดด่านไทย–กัมพูชา ชี้แม้ไทยไม่ได้เสียดินแดน แต่สิ่งที่สูญเสียจริง ๆ คือชีวิตทหารและประชาชนผู้บริสุทธิ์ พร้อมสดุดีวีรกรรมผู้กล้าที่ปกป้องแผ่นดินและอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะครั้งนี้
วันนี้ (15 ก.ย.) เฟซบุ๊ก "Wanchana Sawasdee“ หรือ พล.ต.วัชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ได้โพสต์ระบุข้อความถึงกรณีการเปิดด่านไทยกัมพูชา โดยระบุข้อความว่า “จริงในจริง” จริงที่ว่าเปิดด่านเราไม่ได้เสียดินแดน (เพราะมีประชาชนไทยทุกภาคส่วนที่ไม่ยอมเสียดินแดนคอยปกป้องอยู่)
แต่จริงในจริงก็คือ เราเสียชีวิต ก็ชีวิตประชาชนที่รักษาดินแดนไม่ให้เสียไปนั่นอย่างไร รวมถึงชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์นอกแนวปะทะด้วย
ทหารคือประชาชนคนหนึ่งเป็นลูกเป็นหลานของพวกท่าน การปะทะครั้งนี้มีทั้งทหารประจำการ ที่บางส่วนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามารับใช้ชาติที่เป็นพลทหาร และทหารกองหนุนที่เป็นพลเรือน วันนี้เขาเข้ามาช่วยเสริมทางด้านเทคโนโลยีที่หน้าแนวด้วย
ขอสดุดีวีรกรรมทหารกล้าและอาลัยกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ เสียชีวิตในเหตุการปะทะไทยกัมพูชาครั้งนี้”