ไฟไหม้อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย โฆษกแจงสาเหตุ คาดไฟฟ้าลัดวงจร

เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้น 6 อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย เบื้องต้นคุมสถานการณ์ได้แล้ว ด้านโฆษกชี้แจงสาเหตุอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
วันนี้ (18 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้น 6 อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่เวรยาม และสารวัตรทหาร ได้ช่วยกันใช้ถังดับเพลิงในการดับเพลิงแต่ไม่สามารถเข้าถึงต้นเพลิงในการระงับดับไฟได้ จึงได้ประสานรถดับเพลิงและขอส่วนสนับสนุนรถดับเพลิง นทพ. มาช่วยในการระดับดับเพลิง โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการระงับเหตุในทันที เบื้องต้นสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
ด้าน พล.ต.วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้ ยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงต่อโครงสร้างอาคารแต่อย่างใด
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิด และจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนและสื่อมวลชนรับทราบต่อไป