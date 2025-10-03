สคบ. เดินหน้ายกระดับคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสังคมผู้สูงอายุ จับมือเครือข่ายประเมินผลโครงการ

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ยกระดับความคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสังคมผู้สูงอายุ” เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มประชากรขนาดใหญ่และมีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้านที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดร.อัครมณี สมใจ รองฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะประธานโครงการ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างครอบครัว สมาชิกวัยแรงงานจำนวนมากจำเป็นต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยต้องอยู่กับผู้ดูแลที่จัดส่งจากบริษัทเอกชน ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดการดูแลที่เหมาะสม และมีความเสี่ยงถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคและสิทธิมนุษยชนได้
สคบ. จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 กำหนดให้ธุรกิจการให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพ และผู้ป่วยตามสถานที่อยู่อาศัย เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็นธรรมในการให้บริการ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของธุรกิจดังกล่าวทำให้การกำกับดูแลเป็นไปด้วยความท้าทาย โดยเฉพาะข้อจำกัดด้านบุคลากรและงบประมาณ โครงการ “ยกระดับความคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสังคมผู้สูงอายุ” จึงถูกริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567–2568 ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี นนทบุรี เชียงราย อุบลราชธานี สงขลา นครนายก และปทุมธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเป็นกลไกในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองสิทธิ ได้รับบริการที่เป็นธรรม และมีความตระหนักรู้ในสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง โปร่งใส และสามารถนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สคบ. ได้ดำเนินการประเมินผลโครงการร่วมกับสถาบันที่น่าเชื่อถือและเป็นกลาง โดยยึดหลักวิชาการที่ถูกต้อง ซึ่งผลการประเมินจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการกำหนดแนวทางเชิงนโยบายในอนาคต อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และสร้างสังคมไทยที่มีความเข้มแข็งและเป็นธรรมยิ่งขึ้น