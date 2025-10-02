“เคนโด้” ซัดกลับ “แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์” ฟ้องหมิ่นฯ ขุดคดีภาษีและเส้นเงินที่หายไป แจงอวตารโจมตีเป็นเฟกนิวส์

“เคนโด้ เกรียงไกรมาศ”
เปิดเกมโต้กลับแม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์ หลังถูกฟ้องหมิ่นฯ ชี้เป็นการฟ้องปิดปากทั้งที่อยู่ระหว่างประกันตัว ย้ำการยุ่งพยานอาจถูกศาลเพิกถอนประกัน พร้อมเปิดหลักฐานคดีภาษี-เส้นเงินสูญหาย และ
Fake News จากอวตารที่บิดเบือน
ยันเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนต่อไป
วันนี้ (2 ต.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. นายเกรียงไกรมาศ พจนสุนทร หรือเคนโด้ พร้อมกับ นายชณทัต ปัทะมะภูวดล ผู้ก่อตั้งเพจชณทัต ลุยครับ และ นายชวินทร์ ธวัชราภรณ์ ทนายหวายช่วยด้วย พร้อมผู้เสียหายคดีแม่ตั๊ก ป๋าเบียร์ลวงขายทองไม่ได้มาตรฐาน ร่วมแถลงข่าวที่ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล 1111
โดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องร้องเรียน และรับปากจะช่วยเหลือในประเด็นนี้อย่างเร่งด่วน
เคนโด้ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ประเด็นในการมายื่นข้อร้องเรียนเรื่องแม่ตั๊ก ป๋าเบียร์หลังออกจากเรือนจำได้ไม่นานได้มีพฤติการณ์ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานโดยได้ยื่นฟ้องเคนโด้ข้อหาหมิ่นประมาท เพราะเคนโด้เองเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่เป็นเหยื่อและได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ จนศาลออกหมายจับแม่ตั๊ก กับป๋าเบียร์ และเจ้าหน้าที่ได้ให้เคนโด้เซ็นเป็นพยานในสำนวนนั้น
เคนโด้กล่าวต่อว่า การฟ้องเคนโด้ ทาง ทนายหวาย ชวินทร์ ธวัชราภรณ์ หรือทนายหวายช่วยด้วย ได้ให้ข้อกฎหมายอย่างน่าสนใจคือ แม่ตั๊กและป๋าเบียร์ได้ประกันตัวชั่วคราวออกมา มันมีข้อกำหนดหลายอย่าง การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา และต่อมาได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย และอาจส่งผลให้ศาลพิจารณายกเลิกการประกันตัว และสั่ง จับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ทันที เนื่องจากเป็นการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว และเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
ขณะที่ทนายหวายกล่าวถึงความยุติธรรมของประชาชนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้สามารถยื่นคำร้องต่อศาลได้ทุกเมื่อ
ด้านนายชณทัต ปัททะมะภูวดล นักเคลื่อนไหวทางสังคมจากเพจ ชณทัต ลุยครับ กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากคุณเคนโด้ เห็นในเอกสาร หลักฐานต่างๆ แล้ว ก็เห็นใจคุณเคนโด้ เพราะเป็นคนช่วยคนจริงและแกเซ็นเป็นพยานให้คดีนี้ การฟ้องของแม่ตั๊ก กับป๋าเบียร์นั้นตนเห็นว่าเป็นการฟ้องปิดปากเพราะคุณเคนโด้ออกมาแฉเรื่องราวต่อสาธารณชน และทั้งสองอยู่ในระหว่างการประกันตัวชั่วคราวแต่กลับมายุ่งกับพยานไม่ได้ มันผิดข้อตกลงการประกันตัวชั่วคราว ตนต้องปกป้องคุณเคนโด้ และอีกหนึ่งเรื่องที่คุณเคนโด้ถูกคุกคามคือ Fake News จากเพจอวตารที่อ้างว่าคุณเคนโด้ไม่จ่ายค่าเพชร ตนดูหลักฐานทั้งหมดจริงๆ คุณเคนโด้เป็นผู้เสียหายโดนฉ้อโกงด้วยซ้ำ คนที่เป็นคนปล่อยข่าวคือผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงเพชรที่เป็นข่าวดังได้มาตีสนิทคุณเคนโด้อ้างว่าคดีตนเองยกหมดแล้วมาของาน พอดีช่วงนั้นคุณเคนโด้รับงานเพชรจากแบรนด์ดังจึงเมตตาว่าจ้างผู้ต้องหารายนี้ และได้จ่ายเงินค่าจ้างไปแต่ไม่มีใบเสร็จ เพราะเขาบอกโดนอายัดบัญชีและตั้งใจหลบเลี่ยงภาษี คุณเคนโด้จึงรู้ว่าโดนหลอกคดีที่เขามียังไม่ยก และโดนให้บีบจ่ายเงินสดหลักล้าน ไม่งั้นไม่ทำงานซึ่งลูกค้ามีเวลากระชั้นชิดที่ต้องเปิดตัว ตอนนี้สรรพากรกำลังตรวจสอบเขาอยู่ และที่สำคัญการจ่ายเงินครั้งนี้ผู้ต้องหารายนี้ส่งของที่ไม่มีมาตรฐานกว่า 400 ชิ้น สร้างความเสียหายให้กับแบรนด์มากและเขาก็ไม่รับผิดชอบ โดยทั้งหมดอยู่ในชั้นศาล พยานคือแบรนด์ที่เสียหาย แถมผู้ต้องหารายนี้มาเล่นบทเหยื่อ ให้ข้อมูลเท็จกับเพจมาโจมตี และเขาเคยโดนขุดวีรกรรมพี่สาวแม่ตั๊กอีกด้วย "ผมยืนยันว่าคุณเคนโด้ไม่มีความผิดใดๆ เราต้องสนับสนุนเขาให้เดินหน้าช่วยประชาชนต่อไป"
นายชณทัตกล่าวต่อว่า อีก 1 ประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนมามากที่สุด นั่นคือการประกอบธุรกิจ ยังคงมาทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือไม่? นั่นคือการขายอาหารเสริมลดน้ำหนักแบบโฆษณาเกินจริง อ้างว่ากิน 2 เม็ดแล้วผอม ซึ่งเป็นคำต้องห้ามทางการโฆษณา ซึ่งวันนี้ สคบ.โดย นายเลิศศักดิ์ รักธรรม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค มารับเรื่องไปตรวจสอบและฝากเตือนประชาชนอีก 1 กรณี คือการออมทองตอนนี้กำลังระบาดมาก มิจฉาชีพได้ใช้ช่วงเวลาที่ค่าทองขึ้นระดมทุน
"หลังจากนี้คดีนี้จะเป็นคดีตัวอย่าง เพื่อบูรณาการกระบวนการทางยุติธรรมที่ประชาชนจะรู้ขั้นตอนทางกฎหมายและจะไม่โดนเอาเปรียบอีกต่อไป" นายชณทัตกล่าวทิ้งท้าย