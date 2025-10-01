สหรัฐฯ "ชัตดาวน์" ส่งผลกระทบถึงไทย! สถานทูตฯ แจ้งงดอัปเดตโซเชียลมีเดีย แต่ยังให้บริการวีซ่าตามปกติ

สหรัฐฯ "ชัตดาวน์" ส่งผลกระทบถึง สถานทูตฯ ในไทย! หลังวุฒิสภาลงมติไม่ผ่านงบประมาณ ล่าสุด สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ได้ออกมาแจ้งด่วนถึงสถานการณ์การให้บริการในช่วงนี้ ยืนยัน "บริการวีซ่าและหนังสือเดินทาง" ที่นัดไว้ล่วงหน้ายังดำเนินการต่อได้ แต่เตรียมพบกับการ "งดอัปเดต" บนโซเชียลมีเดีย จนกว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะกลับมาทำงานตามปกติ
จากกรณี เมื่อวันที่ 30 ก.ย. สหรัฐอเมริกาได้เข้าสู่ภาวะ "รัฐบาลชัตดาวน์" (Government Shutdown) อย่างเป็นทางการ หลังจากการลงมติในวุฒิสภาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ไม่ผ่านมติขยายเวลาการจัดสรรงบประมาณ ด้วยคะแนนเสียง 55 ต่อ 45 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ 60 เสียง ทำให้การจัดสรรงบประมาณประจำปีต้องหยุดชะงัก
อย่างไรก็ตาม ผลจากการไม่ผ่านมติดังกล่าว ทำให้หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ จำเป็นต้องระงับกิจกรรมที่ไม่จำเป็นทั้งหมดตั้งแต่เที่ยงคืนวันพุธเป็นต้นไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ด้วย
ล่าสุด วันนี้ (1 ต.ค.) เพจเฟซบุ๊ก "U.S. Embassy Bangkok" ได้ออกมาชี้แจงถึงการปฏิบัติงานในช่วงชัตดาวน์ โดยระบุว่า
บริการหนังสือเดินทางและวีซ่า ที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า ทั้งในสหรัฐฯ และที่สถานทูต/สถานกงสุลในต่างประเทศ ยังคงเปิดดำเนินการตามที่สถานการณ์อำนวย
บัญชีโซเชียลมีเดีย ของสถานทูต จะไม่มีการอัปเดต จนกว่ารัฐบาลจะกลับมาทำการตามปกติ ยกเว้น กรณีที่มีข้อมูลเร่งด่วนด้านความปลอดภัยและความมั่นคง
ประชาชนสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการและสถานะการดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ travel.state.gov
โดยการ "ชัตดาวน์" เกิดขึ้นเมื่อรัฐสภาสหรัฐฯ ไม่สามารถอนุมัติงบประมาณประจำปีได้ทันกำหนด โดยหน่วยงานที่ไม่จำเป็นจะต้องหยุดทำการชั่วคราว มีการสั่งพักงานเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางที่ไม่ได้มีภารกิจสำคัญ (Furlough) และกระทบต่อการดำเนินงานหลายด้าน ทั้งนี้ ฝ่ายการเมืองยังคงต้องเร่งเจรจาเพื่อให้มีการอนุมัติงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสามารถกลับมาดำเนินงานได้เต็มรูปแบบอีกครั้ง