สาวเขมรในไทยประกาศกร้าว "ไม่กลับบ้าน" ตอกกลับคนวิจารณ์ เอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อน!

ท่ามกลางความตึงเครียดชายแดน! สาวกัมพูชาอาศัยในไทย อัดคลิปยืนยันชัดเจนว่าจะอาศัยอยู่ที่ไทยต่อไป และไม่คิดกลับประเทศ โต้กลับชาวเน็ตบ้านเกิด ลั่นไปหาข้าว หาน้ำกินครบ 3 มื้อให้ได้ก่อน
เมื่อวันที่ 27 ก.ย. สมาชิก TikTok หญิงชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่เมืองไทยรายหนึ่ง ได้ออกมาอัดคลิปตอบโต้เสียงวิจารณ์จากคนบ้านเกิด หลังสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชากำลังตึงเครียด โดยเจ้าตัวยืนยันชัดเจนว่าจะอาศัยอยู่ที่ไทยต่อไป และไม่คิดกลับประเทศ
โดยเจ้าตัวกล่าวว่า "กูจะอยู่ไทย ไม่กลับเขมร ไม่ต้องถาม ไม่ต้องสงสัยทำไมกูไม่รักชาติ หรือบ้านเกิดตัวเอง กูไม่ได้ลืม แต่กูไม่กลับ จำไว้ด้วย และไม่ต้องถาม ไม่ต้องด่า กูไม่แคร์
เพราะมึงเองก็ไม่ได้หาเลี้ยงครอบครัวกู เพราะตัวมึงเองก็หาเลี้ยงครอบครัวตัวเองยังแทบจะไม่รอด แทบจะไม่มีกินอยู่แล้ว ไม่ต้องมาสนใจชีวิตกูหรอก สนใจชีวิตตัวเองก่อนดีกว่าไหม ไม่ต้องมาเดือดร้อนแทนกู เอาชีวิตตัวเองให้รอด ดูแลครอบครัวตัวเองให้มีข้าวพอกิน 3 มื้อก่อน กูจะกลับหรือไม่กลับก็เรื่องของกู"
คลิก>>>ชมคลิปวีดิโอ