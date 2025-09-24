ทบ.รับมอบเงินและสิ่งของ ส่งกำลังใจเช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
วันที่ 23 ก.ย. 68 ณ ห้องรับรอง 211 กองบัญชาการกองทัพบก กองทัพบกดำเนินการรับมอบเงินและสิ่งของ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสากิจ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคนไทย ในการช่วยเหลือและเยียวยาทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และแสดงความขอบคุณเหล่าทหารกล้าที่เสียสละปกป้องแผ่นดินไทย และทหารที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนส่งกำลังใจให้ทหารชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี พล.อ. เอกรัตน์ ช้างแก้ว ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก พร้อมด้วย พล.ท. บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนรับ ดังนี้
ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรี ตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และคณะ มอบเงิน 393,880 บาท (ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต 142,500 บาท, กำลังพลที่ทุพพลภาพ 45,000 บาท, กำลังที่บาดเจ็บสาหัส 60,000 บาท, กำลังพลที่บาดเจ็บมาก 75,000 บาท และกำลังพลที่บาดเจ็บเล็กน้อย 71,380 บาท)
ทั้งนี้ กองทัพบก ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอดจนการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา นอกจากนี้ กองทัพจะส่งมอบสิ่งของต่างๆ ไปยังหน่วยทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาตามความเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบให้คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป