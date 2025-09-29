'ดร.ชิดตะวัน' สวน “ฮุน เซน”! ชี้ปิดด่าน 100 ปี กัมพูชาสะเทือนแน่ ฟันธงรายได้บ่อนลด 31% เพราะพึ่ง “ผีพนันไทย” สูงสุด

หลัง ฮุน เซน โพสต์ท้าทายว่ากัมพูชาจะไม่ล่มสลายแม้ไทยปิดด่าน 100 ปี ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความโต้แย้งคำกล่าวนี้ พร้อมนำข้อมูลเชิงลึกมาเปิดเผย โดยชี้ให้เห็นว่ารายได้ของกาสิโนตามแนวชายแดนที่พึ่งพา "ผีพนันไทย" มากถึง 30.9% นั้น ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการจำกัดการเข้า-ออกของไทย จนทำให้รายได้บ่อนใหญ่ลดลงกว่า 31% พร้อมระบุว่าเงินภาษีจากธุรกิจกาสิโนของกัมพูชาได้กลายเป็นงบประมาณซื้ออาวุธมาเข่นฆ่าคนไทย จึงเสนอให้รัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล ใช้มาตรการ "ปิดด่านไทย-กัมพูชาอย่างเด็ดขาด" เพื่อสั่งสอนนายฮุน เซน และปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
จากกรณี “ฮุน เซน” โพสต์เฟซบุ๊ก ลั่นไม่ลดตัวลงไปขอให้ไทยเปิดด่านเป็นอันขาด ต่อให้ปิดอีก 100 ปีกัมพูชาก็ไม่มีวันล่มสลาย อ้างขอบคุณไทยที่ปิดด่านฝ่ายเดียวทำให้ส่งสินค้าไทยไปขายกัมพูชาไม่ได้ เป็นแรงผลักดันให้กัมพูชาผลิตสินค้าเอง มีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอ ส่วนที่ญี่ปุ่นอยากให้เปิดด่านให้ไปคุยกับไทยเอง เพราะกัมพูชายินยอมแล้ว
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิเคราะห์และโต้แย้งคำกล่าวของนายฮุน เซน ที่ระบุว่าการปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา 100 ปีจะไม่ส่งผลกระทบต่อกัมพูชา โดยชี้ให้เห็นว่ารายได้จากกาสิโนตามชายแดนของกัมพูชาพึ่งพาผู้เล่นชาวไทยอย่างมาก และไทยควรใช้มาตรการ "ปิดด่านอย่างเด็ดขาด" เพื่อสั่งสอนนายฮุน เซน และปกป้องผลประโยชน์ของชาติ โดย ดร.ชิดตะวันได้ระบุข้อความว่า
"ปิดด่าน 100 ปี...พลีชาติเพื่อชีพ?!
จากกรณีนายฮุน เซน โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ไทยปิดด่านกับกัมพูชา 100 ปีก็ไม่ส่งผลกระทบต่อกัมพูชานั้น จากการศึกษาข้อมูลพบว่ารายได้ของบ่อนตามชายแดนไทย-กัมพูชาลดลงอย่างมากจากมาตรการข้อจำกัดทางชายแดน
เช่น เดือนมิถุนายน 2568 ในเขตจังหวัดสระแก้ว กองทัพภาคที่ 1 มีการปรับเวลาเปิด-ปิดด่าน ส่งผลให้ Star Vegas ในเมืองปอยเปตมีนักพนันลดลงถึง 62% ในขณะที่อัตราการเข้าพักโรงแรมต่อวันลดลง 42% จนบ่อนแห่งนี้มีรายได้สุทธิในไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ลดลงถึง 31.4%
กัมพูชามีบทบัญญัติห้ามพลเมืองเข้าเล่นในกาสิโน ดังนั้น รายได้ส่วนใหญ่จึงมาจากผีพนันต่างชาติ เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าผีพนันไทยคิดเป็น 30.9% รองลงมาคือเวียดนาม 14% และจีน 11.1%
สาเหตุที่ผีพนันไทยเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศอื่น เนื่องจากรัฐบาลไทยทุกยุคไม่เคยออกกฎหมาย หรือมีมาตรการป้องปรามไม่ให้ประชาชนเข้าสู่การพนัน คนไทยจึงสามารถเล่นการพนันในบ่อนผิดกฎหมาย รวมถึงไปเข้าบ่อนในต่างประเทศได้อย่างเสรี ซึ่งต่างจากหลายประเทศ
เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบัญญัติห้ามไม่ให้ชาวจีนเล่นการพนันทั้งในประเทศและในต่างประเทศ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ผีพนันจีนจึงต้องระมัดระวังในการเข้าบ่อนในต่างแดน เนื่องจากมีความเสี่ยงว่าอาจถูกดำเนินคดีเมื่อกลับไปประเทศจีน
ส่วนรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีการจำกัดการเล่นการพนันของพลเมืองในประเทศ นอกจากนี้ยังบัญญัติให้การเล่นพนันของชาวเกาหลีใต้ในต่างประเทศเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้วย
การที่ผีพนัน นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐของไทยที่ทุจริตคอร์รัปชัน เปิดบ่อน-เว็บพนันผิดกฎหมาย ค้ายาเสพติด ข้ามไปบ่อนในกัมพูชาได้โดยง่าย ก็ทำให้อุตสาหกรรมกาสิโนในกัมพูชามีการขยายตัวอย่างมาก
ปี 2557 กัมพูชามีบ่อนจำนวน 57 แห่ง ในขณะที่ปี 2562 พุ่งทะยานไปที่ 150 แห่ง ส่งผลให้รัฐบาลภายใต้การนำของนายฮุน เซน มีเงินมากขึ้น ในปี 2566 ตัวเลขรายได้ภาษีจากกาสิโนมีมูลค่าเกินกว่า 2,000 ล้านบาท ไม่นับรวมผลประโยชน์ใต้โต๊ะจำนวนมหาศาล จนมีงบประมาณในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มาเข่นฆ่าคนไทยและทหารไทย
การที่กัมพูชาซึ่งมีพลเมืองเพียง 17 ล้านคน และมีแสนยานุภาพทางการทหารและเศรษฐกิจด้อยกว่าประเทศไทย ซึ่งมีประชากร 70 ล้านคน แต่นายฮุน เซน กลับบังอาจกล่าวถ้อยคำว่า ปิดด่าน 100 ปี กัมพูชาก็ไม่ล่มสลาย จึงเสมือนเป็นการตบหน้าคนไทย สอดรับกับการที่กองกำลังกัมพูชาเหิมเกริมกล้าทำสงครามกับทหารไทย ก็เป็นเพราะนายฮุน เซน เล็งเห็นว่าประเทศไทยมีนักการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ และนักธุรกิจบางส่วน ที่ไม่รักชาติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของบ้านเมือง
ดังนั้น รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จึงต้องสั่งสอนนายฮุน เซน ด้วยการปิดด่านไทย-กัมพูชาอย่างเด็ดขาด นอกจากจะเป็นการป้องปรามคนไทยให้ห่างไกลจากการพนันแล้ว ยังเป็นการแสดงแสนยานุภาพให้กัมพูชาเห็นว่าประเทศไทยไม่ได้มีรัฐบาลที่พร้อมพลีชาติเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมือง หรือกลุ่มทุนใดๆ อีกต่อไป"