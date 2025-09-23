“ฮุนเซน” โวไม่ลดตัวขอไทยเปิดด่าน ลั่นปิดอีก 100 ปีกัมพูชาก็ไม่ล่มสลาย แนะญี่ปุ่นอยากเปิดให้ไปคุยกับไทยเอง เขมรยินยอมแล้ว

“ฮุนเซน” โพสต์เฟซบุ๊ก ลั่นไม่ลดตัวลงไปขอให้ไทยเปิดด่านเป็นอันขาด ต่อให้ปิดอีก 100 ปี กัมพูชาก็ไม่มีวันล่มสลาย อ้างขอบคุณไทยที่ปิดด่านฝ่ายเดียวทำให้ส่งสินค้าไทยไปขายกัมพูชาไม่ได้ เป็นแรงผลักดันให้กัมพูชาผลิตสินค้าเอง มีสินค้าอุปโภคบริดภคเพียงพอ ส่วนที่ญี่ปุ่นอยากให้เปิดด่านให้ไปคุยกับไทยเอง เพราะกัมพูชายินยอมแล้ว
วันนี้(23 ก.ย.) เมื่อเวลา 18.13 ในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา มีการโพสต์ข้อความว่า “ตามความจริงแล้ว ผมไม่อยากออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับข้อพิพาทกัมพูชา–ไทย ที่กำลังอยู่ในขั้นการจัดการภายใต้ข้อตกลงหยุดยิง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสูญเสียชีวิตของทหารและประชาชน รวมถึงเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานถูกทำลายหากเกิดสงครามปะทุขึ้นมาอีกครั้ง
“แต่สิ่งที่ผมอยากพูดคือ เรื่องการเปิดด่านชายแดนกัมพูชา–ไทย ซึ่งที่ผ่านมามีการพูดถึงกันมาก โดยส่วนใหญ่เป็นเสียงจากพี่น้องชาวกัมพูชาในโซเชียลมีเดีย ขณะที่นักการเมือง ผู้นำกองทัพ และฝ่ายปกครองพลเรือนยังไม่เคยมีใครออกมาแสดงความเห็น หากมองไปที่ฝั่งไทย จะเห็นได้ว่ามีเสียงพูดออกมามากมายจากทุกระดับ ตั้งแต่ข้างบนลงมาถึงข้างล่าง ล้วนแต่พูดในเชิงให้ปิดต่อไป
“นับตั้งแต่กองทัพไทยปิดพรมแดนโดยลำพัง ฝ่ายกัมพูชาไม่เคยขอให้ไทยเปิดอีกเลย เพียงแต่แจ้งไปยังฝ่ายไทยว่า (เพราะไทยเป็นผู้ปิด ไทยก็ต้องเป็นผู้เปิดเอง ไม่จำเป็นต้องเจรจากับกัมพูชา และเมื่อไทยเปิด กัมพูชาจะเปิดตามหลังภายในเวลา 5 ชั่วโมง)
“จุดยืนของกัมพูชานี้จะไม่เปลี่ยน และกัมพูชาจะไม่ยอมลดตัวไปขอให้ไทยเปิดด่านชายแดนเด็ดขาด ต่อให้ไทยปิดต่อไปอีก 100 ปีก็ไม่ทำให้กัมพูชาล่มสลาย
“ผมกลับอยากขอบคุณไทยด้วยซ้ำ เพราะการปิดพรมแดนฝ่ายเดียวนี้ทำให้สินค้าไทยนำเข้าไม่ได้ กลายเป็นแรงผลักดันให้สินค้าที่ผลิตในกัมพูชาเติบโตอย่างมาก ประชาชนกัมพูชาที่รักชาติหันมาสนับสนุนและใช้สินค้าภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว
“ตลอดเวลากว่า 3 เดือนที่ไม่มีการนำเข้าสินค้าไทย ตลาดในกัมพูชายังมีเสถียรภาพ สินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอ และเงินเฟ้อยังคงต่ำ ในภาพรวมระดับมหภาค การบริหารเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
“สำหรับคำร้องของญี่ปุ่นที่มีการลงทุนทั้งในไทยและกัมพูชา และต้องการขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนกัมพูชา–ไทย ผมขอให้ญี่ปุ่นไปติดต่อกับฝ่ายไทยเอง เพราะฝ่ายกัมพูชาได้ให้ความยินยอมเรียบร้อยแล้ว
“ผมขอวิงวอนพี่น้องร่วมชาติ ให้อดทน และเปิดโอกาสให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปด้วยวิธีสันติ เราไม่อาจใช้สงครามเพื่อยุติสงครามได้เลย” นายฮุนเซนกล่าว