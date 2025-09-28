มนุษย์ป้าโวย! เหตุกินข้าวเกรียบกุ้งบน MRT ถามมันผิดกฎหมายหรือ? ลั่นขอประท้วง (ชมคลิป)

ไวรัลคลิป ป้ากลางคนทานข้าวเกรียบกุ้งบน MRT สายสีน้ำเงิน ถูก รปภ. ตักเตือนตามกฎห้ามกินอาหาร แต่กลับโวยวายลั่นรถไฟฟ้าประท้วงกฎ พร้อมให้ผู้โดยสารถ่ายคลิปเผยแพร่ ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลาม ทั้งเห็นด้วยกับการบังคับใช้กฎและบางส่วนเห็นใจคุณป้า กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
วันนี้ (28 ก.ย.) ผู้ใช้ TikTok “ravizprazh" ได้โพสต์คลิปวีดีโอเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นบน MRT หรือรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ซึ่งมี สถานีหลักสอง (BL38) เป็นสถานีปลายทางฝั่งบางแคที่ใกล้ห้างเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค และสถานีบางแค ได้เกิดเหตุ หญิงวัยกลางคนได้แกะข้าวเกรียบทาน ขณะโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน และได้ถูกตักเตือนให้หยุดทาน เพราะผิดกฎของรถไฟฟ้ามหานคร แต่คุณป้ากลับโวยวายลั่นโดยมี รปภ. เดินตามหลังเพื่อเตรียมระงับเหตุ โดยคุณป้าได้รู้สึกไม่พอใจกับกฎดังกล่าวพร้อมตั้งคำถามว่าการทานข้าวเกรียบกุ้งผิดกฎหมายอย่างไร พร้อมลั่นขอให้บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้เนื่องจากขอประท้วงต่อกฎดังกล่าวด้วย
โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความ “ว่าด้วยเรื่องของข้าวเกรียบ มีคุณป้าคนนึงขึ้นMRTท่าพระแล้วเข้ามาพูดวนไปวนมาเรื่องที่btsไม่ให้เค้ากินข้าวเกรียบกุ้ง แล้ว ก็บอกให้นักศึกษาถ่ายไว้ ผมก็จัดให้ตามคำขอ หลังจากนั้นก็เหตุการณ์ตามคลิปเลยครับเค้าก็โวยวายมาเรื่อยๆโดยมีพี่รปภท่านนึ่งมาคอยห้ามปรามจนถึงหลักสองเลยครับ ขออนุญาตทุกท่านที่อยู่ในคลิปด้วยนะครับ#ข้าวเกรียบกุ้ง”
คลิกชมคลิปวีดีโอ