สัมผัสซูเปอร์คาร์ในฝัน "GALLERY OF DREAM" 23 – 28 ก.ย.นี้ ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ เนรมิตงาน "GALLERY OF DREAM" รวมซูเปอร์คาร์มาสเตอร์พีซที่หาชมไม่ได้ง่ายๆ พร้อมของสะสมและแบรนด์หรูระดับโลก จาก Bagnifique ระหว่างวันที่ 23 – 28 กันยายน 2568 ณ M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ
ร่วมสร้างแรงบันดาลใจสานฝันสำหรับผู้ที่หลงใหลในพลังแห่งความเร็ว กับงานโชว์เคสซูเปอร์คาร์ “ยกรถหรูซุเปอร์คาร์มาไว้กลางห้าง” เพื่อสร้างความตื่นเต้นและดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ซูเปอร์คาร์ให้ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด อาทิ Porsche 996 Turbo ไอคอนตลอดกาลของ Porsche ยุค 2000s, Bentley Continental GT V8 Mulliner ความหรูหราที่ขับเคลื่อนด้วยพลัง 542 แรงม้า ออกแบบและตกแต่งโดย Mulliner ระดับ bespoke, BMW M240i คอมแพคคูเป้ที่มาพร้อมพลัง 374 แรงม้า, Jaguar F-Type คูเป้จากอังกฤษที่ผสานความหรูและความเร้าใจในสไตล์ British sports car และรถหรูหาชมยากอีกมากมาย
ภายในงาน นอกจากการได้ใกล้ชิดกับรถหรูระดับตำนาน ยังเปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ได้ดื่มด่ำ ไม่ว่าการร่วมถ่ายภาพกับซูเปอร์คาร์โดยช่างภาพมืออาชีพ, โชว์เคสลักชูรี่ Rare Bag โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้า Luxury Brand ของแท้มือ 2 จาก Bagnifique, ช้อปปิ้งของสะสมหายาก รวมถึงการลิ้มลองรสชาติอันล้ำค่าของกาแฟพรีเมียมจาก Hai Coffee Roaster ที่หลอมรวมความหรูหราเหนือระดับเข้ากับแรงบันดาลใจแห่งฝันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เสิร์ฟประสบการณ์คนมีฝัน ที่ต้องมีมากกว่าพันล้านถึงมีได้ สัมผัสประสบการณ์อัลตร้า ลักชัวรี พร้อมใกล้ชิดรถในฝันได้ในงาน GALLERY OF DREAM ได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 28 กันยายน 2568 ณ เอ็ม แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ