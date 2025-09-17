เดอะมอลล์ ชวนแยกแลกรางวัล รณรงค์คัดแยกขยะพลาสติกใส ผ่านโครงการ “The Mall Group Go To Zero : PET Bottle Machine”

เดอะมอลล์ กรุ๊ป นำโดย คุณณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คุณนายอดุล ขาวละออ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณชยภัทร ด่านอำไพ Vice president of Marketing Management สานต่อโครงการ “The Mall Group Go To Zero : PET Bottle Machine” จัดกิจกรรม “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนแยกแลกของรางวัล” เชิญชวนประชาชนร่วมคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง โดยนำขวดพลาสติกใส (PET) มา รีไซเคิลและอัปไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
โดยโครงการฯ มุ่งหวังลดปริมาณขยะพลาสติก และสร้างสังคมรีไซเคิลอย่างยั่งยืน โดยเมื่อนำขวด PET มาหยอดที่ PET Bottle Machine ทุก 1 ขวด จะได้รับ 50 คะแนน สะสมครบ 1,000 คะแนน แลกรับของรางวัล อาทิ ชุดกล่องอเนกประสงค์ R-PET หรือ สมาชิกนิตยสารรายปี Lifestyle & Travel / Around ได้ทันที
ปัจจุบันมีจุดบริการ PET Bottle Machine รวม 9 สาขา ได้แก่ เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์, สยามพารากอน, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ และ เดอะมอลล์ โคราช เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี โดยเริ่มตั้งแต่ 15 กันยายน 2568 เป็นต้นไป